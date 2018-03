Kompetenzen vermitteln

Anzeige

Hardheim.Deutschlandweit fördern die „Lions-Clubs“ die pädagogische Arbeit von Kindergärten und Schulen mit diversen Programmen. Am „Kindergarten plus“-Programm nimmt dank der Förderung des Lions-Clubs Madonnenland auch der Hardheimer Gemeindekindergarten („Kindervilla Kunterbunt“) teil.

Das Bildungsprogramm fokussiert die Persönlichkeitsstärkung vier- bis fünfjähriger Kinder und besteht aus neun Modulen, in denen motorische, emotionale, soziale und lernmethodische Kompetenzen vermittelt werden. Pro Einrichtung liegen die Kosten bei 1000 Euro.

Kompromisse akzeptieren

Im Gemeindekindergarten trafen sich Erzieherinnen aus teilnehmenden Einrichtungen zu einem Reflexionstag. Wie Christian Parth bei diesem von Professor Dr. Jörg Maywald geleiteten Tag erklärte, liegt der Fokus des Programms darauf, dass die Mädchen und Jungen sich selbst und andere mit ihren Eigenarten wahrnehmen, Gefühle ausdrücken, die eigenen Sinne erfahren, Konflikte ohne Gewalt lösen und Kompromisse akzeptieren lernen. In der „Kindervilla Kunterbunt“ wird „Kindergarten plus“ durch das aus Lydia Scherzinger und Michaela Leiblein-Breitinger bestehende Fachteam praktiziert, das die Themengebiete in einer speziell zusammengestellten Kleingruppe in etwa drei Monaten durchführt. Der Lions-Club Madonnenland wurde von Past-Präsident Günter Dörr vertreten, der auf die Bedeutung derartiger Angebote gerade im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen kam. ad