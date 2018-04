Konzept für Radverkehr

Anzeige

Eichenbühl.Die Miltenberger Landkreisverwaltung hat für den Landkreis ein Radverkehrskonzept erstellt, das der Geschäftsführer der Marktgemeinde Eichenbühl, Lothar Eckstein, am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderates vorstellte. Langfristiges Ziel ist es, dass das Radwegenetz besser angenommen wird. Dazu soll auch die Frage geklärt werden, wo neue Radwege sinnvoll sind und wo nicht. Nach jetzigem Sachstand lag und liegt das Konzept den einzelnen Landkreisgemeinden vor, damit diese ihre Stellungnahme abgeben können. Die Eichenbühler stimmten dem Konzept am Mittwochabend entsprechend der Vorlage zu.

Themen des Radverkehrskonzeptes sind unter anderen Geschwindigkeitsbegrenzungen, Unfallschwerpunkte, Verbesserungsvorschläge und Schutzstreifen für Radfahrer. Die bedeutendste Maßnahme in Hardheims bayerischer Nachbarkommune, der Radweg parallel zur Staatsstraße 521 – die Verlängerung des Erftal-Mühlenradweges auf bayerischer Seite – ist bereits realisiert. Ansonsten wäre dieser als Forderung in dem Konzept enthalten, da rund 5000 Fahrzeuge am Tag die Erftalstraße zwischen Miltenberg und Hardheim nutzen. Ab einer Nutzung von 2000 Fahrzeugen am Tag werden nämlich Verbesserungen für Radfahrer empfohlen. i.E.