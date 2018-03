Konzepte für Museum müssen fruchten

Anzeige

Hardheim.„Die Gemeinde steht auch weiterhin zu ihrem Museum“: Klare Worte fand Bürgermeister Volker Rohm bei der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins Erfatal, die am Donnerstag im „Badischen Hof“ stattfand.

Der Abend wurde durch Vorsitzende Ortrud Biller eröffnet, die direkt in die Tätigkeitsberichte einstieg. An fünf Sitzungen befasste sich der Vorstand mit der Neukonzeption des Museums sowie der Karikaturen-Ausstellung „Optisches Juckpulver“ von Thomas Plaßmann. „Wir können auf das Geleistete und die Mitglieder stolz sein“, freute sich Biller und erinnerte an den Stab von freiwilligen Helfern, die im vergangenen Jahr 905 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisteten. Im Anschluss informierten die einzelnen Arbeitskreise über ihr Tun. Den Arbeitskreis „Archiv im Marstall“ beschrieb Hans Sieber. Zwar käme man „nicht signifikant voran“, doch baue man allmählich eine gewisse Struktur auf und führe unermüdlich Dokumente und Bücher zusammen. So sei man gleichsam bestrebt, die seit dem Erscheinen des Heimatbuchs 1988 entstandene zeitliche Lücke zu füllen.

„Themen gibt es genug“, betonte Sieber und übergab das Wort an Peter Biller, der den Arbeitskreis „Museum“ beleuchtete und an wertvolle Exponate wie die Schriften über Walter Hohmann erinnerte. Für Biller war es der letzte Auftritt in jenem Amt: Den Arbeitskreis „Museum“ führt in Zukunft Lars Günther; die Zusammenarbeit mit Peter Wanner indes wird fortgeführt. In Vertretung für Helmut Berberich verlas Franz Nachtnebel den Bericht der Arbeitsgruppe „Denkmalpflege“. 2017 wurden das „Leibleins-Denkmal“ sowie das Kleindenkmal am oberen Ende der Roten Au fertiggestellt. Im laufenden Jahr sind Boxer- und Pfarrerdenkmal in Rüdental an der Reihe und sollen gegenüber der Maria-Hilf-Kapelle neu postiert werden. An den Kalköfen in der Bretzinger Straße fänden derzeit keine Aktivitäten statt, da eine Besiedlung durch geschützte Tierarten derzeit nicht ausgeschlossen werden könne. Dennoch kam die Gruppe im vergangenen Jahr auf über 50 Arbeitsstunden.