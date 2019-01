Konzert mit Florian Meierott

Hardheim.Im Rahmen der VHS-Veranstaltungsreihe zum Thema „Europa“ erklingen am Samstag, 12. Januar, in der Erftalhalle Melodien und „Meisterwerke von Komponisten der EU-Länder“. Das Konzert gestalten der erfolgreiche Violinist, Violinpädagoge und Komponist Florian Meierott und sein Orchester der Villa Paganini in Kitzingen. Florian Meierott ist der Sohn des Musikprofessors Lenz Meierott und begann im Alter von vier Jahren das Violinspiel. Er studierte an der Musikhochschule Karlsruhe, legte sein Abitur 1988 ab und absolvierte verschiedenste Meisterkurse. Mit höchster Auszeichnung und als Primarius des „Melos-Quartettes“ beschloss Florian Meierott sein Studium in Stuttgart und begann dann seine solistische Laufbahn.

Als vielfach ausgezeichneter Geiger musizierte er mit namhaften Orchestern und Musikern. Große Konzertreihen führten ihn nach Amerika, Japan, Korea, Südafrika und in viele Länder Europas. Z

