Krankenhaus liegt Bürgern am Herzen

HARDHEIM.Die Freude und Dankbarkeit über den gelungenen Neu- und Erweiterungsbau und damit verbunden die weitere Sicherung des Krankenhauses ist sehr groß, wie die derzeit eingehenden großen und kleinen Spenden an den Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ zeigen. So haben unter anderem das Ehepaar Maria und Harald Munk anlässlich ihres 70. Geburtstages 1000 Euro an den Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises Krankenhaus Hardheim übergeben.

„Das ist unser Beitrag mit dem wir Danke sagen wollen, nicht zuletzt auch an das Pflegepersonal und die Ärzte“, so Harald und Maria Munk Für diese noble Geste bedankte sich Fritz-Peter Schwarz als Vorsitzender des Krankenhaus-Fördervereins bei den Spendern mit dem Hinweis, dass diese Spenden ausschließlich zum Wohle der Patienten und damit aktuell bei der Finanzierung eines weiteren Patienten- und Besucherzimmers Verwendung finden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019