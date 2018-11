Kritik am hohen Lärmpegel und am starken Nachhall in der Sporthalle

Hardheim.Den hohen Lärmpegel und die starke Nachhallzeit in der Hardheimer Sporthalle thematisierte Sonja Müller in der Bürgerfrageviertelstunde. Sie ist seit 38 Jahren Übungsleiterin im Bereich Turnen und seit 27 Jahren Lehrkraft, davon 18 Jahre in Hardheim.

Vor etlichen Jahren habe sie die Schalldämmung in der Sporthalle mit angekurbelt. „Leider stellen ich und meine Kollegen fest, dass alle Sportlehrer, die in der Halle arbeiten, akute Hörprobleme haben“, erklärte Sonja Müller.

Bei den Deckenplatten handele es sich um die gleichen Odenwaldplatten, die auch im restlichen Schulhaus eingebaut sind, und nicht um Top-Akustik Platten speziell für Sporthallen.

Dadurch werde der Schall reflektiert und die Nachhallzeit deutlich verlängert. Aber auch die Schallnebenwege über die Tribüne seien nicht außer Acht zu lassen. Das Netz zur Tribüne sollte gegen eine Trennwand ausgetauscht werden.

Die Sollwertobergrenze von zwei Sekunden Nachschallzeit werde weit überschritten. Auch liege die Nachhallzeit zum Beispiel im Gangtrakt der 1. und 2. Klasse sowie in vielen Klassenzimmern weit über dem Normalwert.

Sonja Müller verwies Gemeinderäte und Verwaltung in diesem Zusammenhang auf Informationsmaterial des Frauenhofer Institutes sowie einen Rat der Lehrergewerkschaft und fragte an, was die Gemeinde gegen die Missstände zu tun gedenke. Schließlich belege eine Studienauswertung im Forschungsverbund „Lärm & Gesundheit’ im Auftrag der WHO, dass Lärmbelästigung Schlafstörungen hervorrufe, das Risiko für Allergien erhöhe, Herzkreislauferkrankungen herbeiführen könne und Bluthochdruck und Migräne erheblich fördere. Lehrer, Übungsleiter und Schüler seien gefährdet, unterstrich sie die Bedeutung des Gehörs für den Menschen. Kinder könnten Angstsymptome entwickeln, eine erhöhte Schreckhaftigkeit und nicht wieder zu behebende Lärmschwerhörigkeit.

„Was wir tun können, ist die Aussage zu verifizieren und Messungen durchführen lassen“, erklärte Bürgermeister Volker Rohm. Schallempfindlichkeit und der Lärmpegel in der Sporthalle hätten den Gemeinderat schon viele Jahre lang beschäftigt. „Und wenn das, was wir dagegen gemacht haben, nicht ausreicht, muss nachgelegt werden“, so der Rathauschef. i.E.

