Kulturelle Wurzeln und Traditionen mit Leben erfüllen

Heute wird uns immer wieder die Spaßgesellschaft angedient und damit der Rückzug ins Private und Unverbindliche. Wenn man schon irgendwo mitmacht, dann muss es Spaß machen und bitteschön auf einen persönlich zugeschnitten sein. Gleichzeitig beklagen Vereine und Gruppen in unseren Städten und Gemeinden, dass es in den vergangenen Jahren zunehmend schwerer wird, neue aktive Mitglieder zu gewinnen.

Widersprüche tun sich auf. So haben zum Beispiel Sportvereine ausgezeichnete Spielplätze und am Wochenende wird es schwer, die Mindestzahl von Spielern im Mannschaftssport zusammenzubringen. Chöre, Musikvereine, Orchester arbeiten heute in der Regel deutlich professioneller als früher. Trotzdem kämpfen sie teilweise um ihre Existenz oder können nicht ihre angestrebten Ziele verwirklichen, weil einfach ihre Basis nicht breit genug aufgestellt ist.

Gleichzeitig stehen viele abseits. Man hört Schlagwörter wie frei sein, ungebunden sein, allenfalls lässt man sich noch zu einem unverbindlichen Mitmach-Projekt überreden. Verpflichtungen geht man dabei keine ein. Diese bedauerlichen Auswirkungen der Freizeit- und Spaßgesellschaft zeigen sich in zunehmenden Maße.

In einem bemerkenswerten Interview aus dem Jahre 2001 wurde der seinerzeit 89-jährige Dirigent Günter Wand gefragt, was er von den oben beschriebenen Entwicklungen in unserer Gesellschaft halte. Daraufhin wurde der ansonsten leise sprechende alte Herr sehr energisch und meinte, diese Spaßgesellschaft sei doch nichts anderes als eine Verblödungsgesellschaft.

Ich denke, da ist sehr viel dran. Hinter der bunten Fassade unserer Spaßgesellschaft befindet sich meines Erachtens ein riesiger Raum, der ziemlich langweilig und armselig aussieht. Dagegen steht das sinnvolle, nicht immer ganz einfache, aber doch erfüllende Engagement derjenigen, die in unseren Vereinen tätig sind.

Dass diese Mitwirkung in unseren kulturtragenden Vereinen und Gemeinschaften wertvoll ist, bleibt unbestritten. Wertvoll für den Einzelnen, der sich einer sinnvollen Betätigung widmet und Körper und Geist fordert und fördert, wertvoll aber auch für die Allgemeinheit. Unsere Dörfer und Kommunen sind so lebendig und rege wie die Tätigkeit und das Engagement in ihren Vereinen.

Es wäre eine positive Sache, wenn sich wieder mehr Mitbürger in den Vereinen engagieren würden. Wenn kulturelles Gut verlorengeht, geht sehr viel verloren. Denn es geht hier nicht um museales Bewahren. Es geht vielmehr um nichts Geringeres, als jetzt in der Gegenwart unsere kulturellen Wurzeln und Traditionen immer wieder neu und zeitgemäß mit Leben zu erfüllen und an unsere Kinder weiterzugeben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019