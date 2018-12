„Kunden vertrauen Meistern“

Hardheim/Kupferzell.„Mit der erfolgreich bestandenen Meisterprüfung haben Sie bewiesen, dass Sie qualifiziert sind für neue Aufgaben und dass Sie Verantwortung für den Betrieb, die Familie und die Berufsausbildung junger Menschen übernehmen wollen“, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer bei der Übergabe der Meisterbriefe in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (Hohenlohekreis). Der Regierungspräsident gratulierte den jungen Fachleuten zum Meisterbrief.

Insgesamt erhielten zwei Landwirtschaftsmeisterinnen und 17 Landwirtschaftsmeister, die im Regierungsbezirk Stuttgart fortgebildet wurden, diese überreicht. Die Regierungspräsidien sind in Baden-Württemberg für die Aus- und Weiterbildung in den landwirtschaftlichen Berufen zuständig.

„Die Menschen und damit Ihre Kunden, die Verbraucher, schätzen den Meistertitel. Sie verbinden mit ihm Fachwissen und Qualität – sie vertrauen Meistern. Diese Wertschätzung ist wichtig und gleichzeitig Herausforderung in Zeiten, in denen die Landwirtschaft viel Kritik einstecken muss“, sagte Reimer. In seiner Rede ging er auf den Klimawandel ein und skizzierte die Erwartungen, die von Seiten der Gesellschaft heute an die Landwirtschaft herangetragen werden. „Die Landwirtschaft muss die gesellschaftliche Beteiligung bei landwirtschaftlichen Themen akzeptieren, sie muss sich öffnen, muss erklären, diskutieren und auch akzeptieren, dass manche gängige Praxis nicht mehr den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht“ betonte der Regierungspräsident. Entscheidend sei, dass die Diskussionen dabei, sachlich, respektvoll und fair geführt werden.

Des Weiteren legte er den jungen Meistern ein lebensbegleitendes Lernen, eine gelebte Bauernsolidarität, die Bildung und Pflege von Netzwerken und bürgerschaftliches Engagement ans Herz: „Bauernsolidarität hat in Form von Nachbarschaftshilfe, dörflichem Zusammenhalt in extremen Wetter- und Lebenslagen Tradition.

Politisch ist die Bauernsolidarität seit dem Bauernkrieg berühmt und geachtet.“

Er bedankte sich bei all denjenigen, die die Meister auf ihrem Weg begleitet haben.

