Kunsthandwerker stellen aus

Hardheim.Der Hardheimer Weihnachtsmarkt ist wieder in ein umfangreiches Rahmenprogramm eingebettet. Dazu gehört traditionsgemäß der Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle. Dort kann man sich bei dem unfreundlichen Wetter nicht nur aufwärmen, sondern auch mancherlei Interessantes entdecken. Es wird wieder eine bunte Auswahl an selbst gefertigten Dekoartikeln geboten. Stephan Englert zeigt Krippen und weihnachtliche Holzschnitzereien (Bild). Die musikalischen Beiträge werden auf der Bühne auf dem Schlossplatz dargeboten. Im Weihnachtsdorf kann man sich verschiedentlich von innen aufwärmen und stärken. Bild: Ingrid Eirich-Schaab

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018