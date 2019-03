Kunsthandwerkermarkt

Hardheim.Fester und wichtiger Bestandteil bei den Hardheimer Märkten ist inzwischen der Hobbykünstlermarkt in der Erftalhalle. Hobbykünstler aus der Region präsentieren ihre Werke und bieten diese auch zum Verkauf an. So auch wieder beim Josefsmarkt am Sonntag, 24. März. Der Treff von Liebhabern von feinem Kunsthandwerk ist an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es stellen aus:

Tatjana Wilczek: Hardheim, Jafra-Kosmetik.

Henriette Single; Dorfprozelten, Engelbilder, spirituelle Bilder, Engelschmuck und energetischer Schmuck.

Peter Chongo: Miltenberg, Original afrikanische Bilder und Karten.

Horst Eilender: Kreuzwertheim, Kakteen und Sukkulenden.

Chris Mc Collough: Crystal Visions Art Studio CJ McCollough, Hardheim, Künstlerin, Bilder von Tieren/Wildtieren, Motorrädern, Natur,anderen Kulturen, sowie Skulpturen und Fotos.

Stefan Englert: Hardheim, Holzschnitzkünstler, Hausnummern der besonderen Art sowie Tiere, Skulptur von Walter Hohmann und dem heiligen Josef und vieles mehr. Schnitzvorführung in der Erftalhalle

Sigrid Häfner: Atelier für Schmuckgestaltung, Buchen, Designschmuck aus eigener Herstellung, Edelsteinketten, Recyclingschmuck und Charms, sowie Atlantis reine Pflanzenseifen.

Ilona Frieda Kern: Buchen, Ernährungsberaterin (Trennkost) und Meridian-Energie-Therapeutin. Sie leitet Trennkostseminare „Abnehmen mit Trennkost“ mit Gruppen in Buchen, Amorbach, Sulzbach, Walldürn und Hardheim.

Marianne Weinlein: Altheim, Holzkunst, Windmühlen, Deko-Artikel aus Holz.

Susanna Krug: Selbständige Beraterin , The Pampered Chef (Eiersheim), Tonprodukte zum Kochen und Braten, die dann wie ein „Steinbackofen“ funktionieren. Sie verteilt kleine Kostproben, wie Brot.

Andrea Matt: Amorbach, Vorwerk-Artikel, Haushaltsgeräte, das neue Saug- Wischgerät, Saugroboter.

Torsten Nehring: Bewusstseins-Wandel/Naturheilpraxis Seckach, Hanftextilien, Logo- und Denkspiele aus Holz, Hanfnüsse/Hanftee, Hanf- und Leinöl und Hanfkosmetik.

Thea Watzlawek: Walldürn, Gartenstühle und Nistkästen.

Monika Thum: Mosaikhof Werbach, Mosaikkunst, Kunstwerke aus Mosaik für Hof und Garten. Kinder und Erwachsene können kleine Mosaik-Kunstwerke herstellen.

Claudia Straub: Neubrunn, Leseknochen, verschiedene Geldbeutel, Schmetterlinge aus Stoff.

Stefanie und Andreas Hennig: Hardheim, Bilderrahmen, individuell beplottert, T-Shirt-Druck, Weihnachtskugeln und vieles mehr.

Christa Haas: Schloßau, Näharbeiten, Schlauchschals, Umhängetaschen, Dekortikel und Änderungen.

Melanie Kayser-Lerch: „the-emperess-handmade by melle“ Bad Mergentheim, Selbstgenähtes, Gestricktes, Gesticktes und Strickgefilztes.

Michaela Stich: Hobby-Werkstatt Oberneudorf, Handarbeiten neu entdeckt, Stricksocken, Kinderschuhe, Mützen, gehäkelte Tiere.

Eva Berberich: Hundheim, Geschenke aus der Küche, Bastelartikel und Brotaufstriche (vom Krankenhausverband Hardheim-Walldürn).

Olga Stieber: Hardheim, gehäkelte Hüte, Schmuck und Gebastelte Artikel. i.E.

