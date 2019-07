Lagerfeuer, Livemusik und Fischspezialitäten

Hardheim.Zum Fischerfest des Sportfischervereins Erftal gehörte am Samstagabend auf dem Gelände des Sportfischervereins nahe des Bücholdwiesensees zum Auftakt und auch ein Konzert der Band „Mojo King & Friends“ um Josef König aus Höpfingen . Die Musiker ließen bei Lagerfeueratmosphäre ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit vielen Erfolgstiteln hören und begeisterten die Besucher. So kamen bereits am Samstagabend viele Besucher zu diesem von Mark Müller geführten Verein. Versteht sich, dass auf dem Speiseplan Fischspezialitäten nicht fehlen durften. Und zwar nicht nur an diesem schönen Sommerabend, sondern an allen Festtagen. Bild: Elmar Zegewitz

