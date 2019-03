Land fördert Kläranlage

Hardheim.Das Land unterstützt die Gemeinde Hardheim bei der Erweiterung und Modernisierung der Kläranlage mit knapp sieben Millionen Euro. Diesen Zuschuss hat Umweltminister Franz Untersteller am Donnerstag im Rahmen des Förderprogramms „Wasserwirtschaft und Altlasten“ in Aussicht gestellt. „Wir unterstützen Städte und Gemeinden, die ihre Wasserversorgung modernisieren, die ihre Bürger vor einem Hochwasser schützen und die die Qualität der Gewässer und des Bodens in Baden-Württemberg weiter verbessern wollen“, so der Umweltminister.

164 Millionen Euro

Insgesamt will das Land den Kommunen rund 164 Millionen Euro für Investitionen in den Umweltschutz zur Verfügung stellen. Rund 6,5 Millionen davon sollen an den Zweckverband „Wasserversorgung Mittlere Tauber“ zur Realisierung verschiedener Modernisierungsmaßnahmen fließen.

Bei den geförderten Projekten handelt es sich um von den Kommunen beabsichtigte, aber noch nicht bewilligte Maßnahmen. Die endgültige Förderung erfolgt durch separate Bewilligungsbescheide.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019