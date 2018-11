Landesbühne bietet Schnupper-Abo an

Hardheim.Die Badische Landesbühne bietet auch für die kommende Spielzeit wieder ein Schnupper-Abo an. Dieses bietet zu einem reduzierten Preis drei Theateraufführungen bei bester Platzkategorie.

Das erste Stück, das in dem Schnupper-Abo enthalten ist, ist Carsten Ramms Inszenierung vom Leben des Galilei am 4. April 2019. Bertolt Brecht zeigt in diesem großen Schauspiel, dass nicht nur die Fähigkeiten und Erfolge von Wissenschaftlern, sondern Macht und Politik darüber bestimmen, was Wahrheit ist. Es geht weiter mit „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams am 16. Mai, dem mit diesem Werk der Durchbruch als Dramatiker gelang. Die Landesbühne zeigt die zarte Familiengeschichte über Hoffnungen, Träume und Illusionen in einer Inszenierung von Katharina Schmidt. Mit „Don Camillo und Peppone“ hat Giovannino Guareschi zwei der liebenswertesten politischen Kontrahenten der italienischen Literatur geschaffen. Bei der Freilichtveranstaltung am 4. Juli 2019 in Hardheim werden ihre Kämpfe und Streitereien in der Bühnenfassung von Gerold Theobalt zu sehen sein.

