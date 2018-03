Last soll auf mehrere Schultern verteilt werden

Anzeige

In Anbetracht der großen Nachfrage am Anfängerschwimmen sprach Kaufmann von derzeit bestehenden Wartezeiten von zwei Jahren. Des Weiteren informierte der Technische Leiter über die Bademeisterdienste im Höpfinger Schwimmbad mit 14 Badaufsehern. Er schloss seinen Bericht mit einem Dank an alle Ausbilder, Helfer und an die Gemeinde Höpfingen.

Erfolgreiche Ferienwoche

Gerätewart Michael Reichert ließ aufschlussreiche Hinweise folgen, ehe die verdienstvolle und vielfältige Arbeit des Jugendleiterteams mit Florian Geiger, Jan Adelmann, Nils Eisenhauer und Nina Leuchs ersichtlich gemacht wurde. Insbesondere die von 53 Kindern genutzte Ferienwoche wurde neben den jährlichen Angeboten als „besonders großer Erfolg“ bezeichnet.

Saskia Emmenecker verdeutlichte mit dem Kassenbericht die finanzielle Situation und Daniel Emmenecker als Vorsitzender wesentliche Geschehnisse in der DLRG. Dabei ging er auf die Entwicklung der Mitgliederzahl ein und bezeichnete die Ortsgruppe in Anbetracht ihrer vielen Angebote auch im sportlichen Bereich als feste Größe in der Gemeinde. Insbesondere freue er sich über die „kolossale Resonanz“ bei der Nichtschwimmerausbildung und über die tolle Arbeit des Jugendleiterteams. Als wichtiges Ziel nannte er den Ausbau des Zusammenlebens der verschiedenen Vereine in Hardheim.

Der Vorsitzende lobte die harmonische Zusammenarbeit mit Feuerwehr und DRK. Er wies zudem auf die notwendigen Sanierungsarbeiten der Vereinsräumlichkeiten hin, für die aufgrund fehlender Haushaltsmittel der Gemeinde im vergangenen Jahr nur die Grundlagen sowie die Erstellung eines Gutachtens erstellt werden konnte. Der Ursachenbehebung der eintretenden Feuchtigkeit in dem Gebäude gelte es in Anbetracht der zu erwartenden hohen Kosten ebenso besondere Aufmerksamkeit zu widmen wie der Finanzierung des Vorhabens. Dabei erhoffe sich die DLRG die Erarbeitung eines Konzepts, mit dem beide Seiten zufrieden sein können.

Eigenleistungen festgelegt

Schwerpunkte der Eigenleistungen werden der Innenausbau sowie die Erweiterung der WC-Anlagen sein, so Emmenecker. Bis zum Jubiläum im nächsten Jahre sei ein modernes Vereinsheim das Ziel, sagte der Vorsitzende, ehe er allen Helfern dankte.

Julia Göth und Natalie Ederer als Kassenprüferinnen bestätigten anschließend die einwandfreie Kassenführung von Saskia Emmenecker, Helena Kaufmann und Sebastian Hollerbach. Bürgermeister Volker Rohm zollte der Arbeit des DLRG-Bezirks Frankenland mit ihren 30 Ortsgruppen und 10 000 Mitgliedern sowie der DLRG Hardheim mit ihren 366 Mitgliedern und den erbrachten Leistungen höchste Anerkennung. Er zeigte sich besonders angetan von der Tatsache, dass die Ortsgruppe nach der Schließung der Hardheimer Schwimmhalle neben der Schule die Schwimmausbildung für Kinder und auch Asylanten im Höpfinger Schwimmbad garantiere, Weiterbildungsangebote nutze und auch Bademeisterdienste im Interesse der Bevölkerung leiste.

Die Behebung des Feuchtigkeitsproblems in den Vereinsräumen nannte er ein wichtiges Anliegen und verwies darauf, dass im neuen Haushalt ein Betrag von 50 000 Euro dafür eingesetzt sei. Er bat zu beachten, dass bei allen Maßnahmen zu berücksichtigen sei, dass es sich bei der alten Realschule um ein denkmalgeschütztes Gebäude handele. Seinem Antrag auf Entlastung von Kassierin und Vorstand wurde einstimmig entsprochen.

Bei den anschließenden Ehrungen wurden Jasmin Brauch, Lukas Böhrer, Lukas Eckert, Terese Eckert, Ramon Peres-Celestion, Dominic Reit und Leon Zierlinger für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Sina Ederer und Simone Knopp wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft, Petra Käflein für 40 Jahre Treue sowie Manfred Grein und Albrecht Herbst für 50 Jahre Vereinsangehörigkeit geehrt.

Der neue stellvertretende DLRG-Bezirksleiter Norbert Streckert verdeutlichte die Zukunftspläne im Bezirk und verwies in Verbindung damit auf die personellen Veränderungen in der Führungsmannschaft, der auch Regina Scheuermann (Höpfingen) in der Geschäftsführung angehört. Unter dem Motto „Bäder retten heißt Leben retten“ warb er für die Rettung des in Höpfingen 25 Jahre alten Bades und anderer ähnlicher Bäder als wichtigen Einrichtungen und bezeichnete dies als „dringende Notwendigkeit im Wettbewerb mit den Spaßbädern“.

Diesem Ziel solle die lange Schwimmbadnacht unter dem Motto „Pro Bad“ dienen, für die er um rege Beteiligung warb. Dabei sollen Antworten darauf gefunden werden, wie das Bad weiterhin zu unterhalten ist, so Streckert.

Bei den Grußworten zollte der DRK-Vorsitzende Joachim Seeber Respekt für die von der DLRG erbrachten Leistungen und betonte das von beiden Organisationen und der Feuerwehr verfolgte Ziel der Hilfe für Menschen in Not. Hermann Schwinn lobte als Kommandant der Feuerwehrabteilung Hardheim das „gigantische“ DLRG-Programm und betonte die Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018