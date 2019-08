Laufen, Werfen und Springen statt Schreiben und Rechnen

Hardheim.Kurz vor den Ferien standen für die Erst- und Viertklässler des Hardheimer Walter-Hohmann-Schulverbunds die Bundesjugendspiele an: So ging es bei optimalen äußeren Bedingungen in aller Frühe los. Die Kinder wurden sportlich gefordert: Statt Aufsätze zu schreiben, Mathe-Aufgaben zu rechnen oder Vorträge zu halten, mussten sie sich laufend, werfend und springend mit ihren Klassenkameraden messen. Zur Einstimmung machten sich alle Kinder warm, bevor es zum Dauerlauf ging. An allen Stationen warteten kundige Helfer und leiteten die Schüler noch einmal kurz an, hielten die Station in Schuss und feuerten die Kinder an. Geübt wurde vorher bereits im Sportunterricht: So ging auch alles ohne große Verletzungen und mit guten Leistungen über die Bühne. Zwischendurch konnten sich die Wettkämpfer an verschiedenen Spielstationen wie Hüpfgummi, Seilspringen, Frisbee oder Kegeln betätigen. Am Ende gab es noch mehrere Staffelläufe, um die Klassensieger zu ermitteln. Zum krönenden Abschluss ertönte noch einmal ein Lied, auf das alle Schüler, Helfer und Lehrer tanzten und den Tag mit der richtigen Mischung aus Motivation, Ehrgeiz und Spaß beendeten.

Die erfolgreichen Sieger im Überblick: Klassen 1 und 2; Jungen: 1. Platz Wesam Ibrahim, 2. Platz Samuel Müller, 3. Platz Willi Eirich; Mädchen: 1. Platz Josefin Kern, 2. Platz Victoria Binfet, 3. Platz Emilia Kern. Klassen 3 und 4: Jungen: 1. Platz Mathis Bauch, 2. Platz Tim Pauler, 3. Platz Leo Schwinn; Mädchen: 1. Platz Chiara Chemnitz, 2. Platz Alina Brosch, 3. Platz Celine Leimann. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019