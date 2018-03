„Leben wir in einer verkehrten Welt?“

Anzeige

Wenn man die Zeitungsberichte der letzten Tage sowie auch das Hardheimer Gemeindeblatt letzte Woche genau liest, muss man doch denken, wir leben in einer verkehrten Welt.

Die Bürgerenergie Krautheim informiert zusammen mit ZEAG ihre Bürger im Format einer Kombination aus Marktplatz, Infoständen und anschließender Gesprächsrunde. Bei uns in Hardheim wird dies ein paar Tage vorher ganz anders praktiziert. Fragen werden nicht zugelassen! Warum, gibt es etwas zu verheimlichen?

Im Hardheimer Gemeindeblatt von letzter Woche wird eine öffentliche Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Karlsruhe mitgeteilt. Das RP verordnet, dass FFH - Gebiete als besondere Schutzgebiete auszuweisen sind. Laut Paragraf 32 Absatz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes sollen innerhalb dieser Schutzgebiete durch den Erhalt der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen die biologische Vielfalt und das europäische Naturerbe bewahrt werden. Blättert man dann eine Seite um, liest man den Bericht von oben genannter Informationsveranstaltung der ZEAG in der Erftalhalle. Ein Teil des geplanten Windparks liegt genau inmitten eines doch so zu schützenden FFH-Gebietes. Leben wir nicht in einer verkehrten Welt?