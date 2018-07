Lebensrettung in Theorie und Praxis

Anzeige

Hardheim.Von angetan bis zu höchst begeistert reichte die Skala der positiven Beurteilungen der Schüler der Klassen 7a und 7b der Realschule Hardheim, die am Donnerstag Einblicke in das Krankenhaus erhielten. In Kooperation mit dem Freundes- und Förderkreis fand der Infotag bereits zum achten Mal statt. Die jungen Leute blickten an insgesamt fünf Stationen hinter die Kulissen des DRK, der Chirugie, der Apotheke, der internistischen Praxis und der Ausbildungsgänge in der Alten-, Kinder- und Krankenpflege. Die Mädchen und Jungen erhielten dadurch viele Informationen und durften sich auch freiwillig mit praktischen Maßnahmen, die zum Beispiel der Lebensrettung dienten, beteiligen.

Ablauf nach dem Notruf

In der Rettungswache des DRK wurde von kompetenter Seite Einblick gegeben in das vielseitige Rettungswesen und in den Ablauf der Rettungsmaßnahmen nach dem erhaltenen Notruf. Nach der Theorie führten manche Schüler die Wiederbelebung in der Praxis durch und bemerkten, dass sie mit Ernst und vollen Einsatz vorzugehen haben. Für die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen in Theorie und Praxis aus der Chirurgie waren Silvia Schwinn und Lisa Ballweg zuständig.

Sie verdeutlichten dabei viele alltägliche Maßnahmen bei Insektenstichen, Schnitt-, Platz-, Schürf- und Bisswunden, bei Wunden und Verletzungen am Kopf sowie bei Verbrennungen. Sie befassten sich zudem mit den verschiedenen Arten von Frakturen sowie mit dem Anlegen von Gipsschienenverbänden. Nachdem Schwinn und Ballweg das Anlegen eines Wundverbands vorgeführt hatten, fanden die beiden viele Freiwillige, die es selbst ausprobieren wollten.