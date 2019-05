Legenden bei „Rock meets Classic“

Würzburg/Hardheim.Der längst zur Kultfigur avancierte Alice Cooper wird am 13. März 2020 bei der erfolgreichen Großveranstaltung „Rock meets Classic“ in der S. Oliver-Halle in Würzburg zusammen mit weiteren Rockgrößen dabei sein. Fans können sich zudem freuen auf Joyce Jean Kennedy, die Band „Mother’s Finest“ und die britischen Rock-Legenden „Thunder“, die bis heute zu den besten Rock-Liveacts der Welt gehören. Das liegt allen voran am charismatischen Sänger Danny Bowes, den fantastischen Riffs von Gitarrist Luke Morley und den tollen Hits.

Bei einer Gruppenbeteiligung von über 20 Personen kann sich die VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, um reduzierten Eintrittspreis bemühen. Z

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.05.2019