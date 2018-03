Leichtathleten sind gut aufgestellt

Anzeige

Unverändert gut frequentiert werden nach wie vor das Schüler- und Kindertraining mit Birgitt Brüstle und Annika Henn sowie das von Reiner Paul geleitete Jugendtraining.

Zuverlässiger Helferstamm

„Wie der Ablauf unserer Veranstaltungen zeigte, verfügt man immer noch über einen zuverlässigen Stamm von Helfern und Mitarbeitern“, betonte Dr. Eirich. Wohl bemerken auch die Leichtathleten das „Älterwerden“ ihrer Kräfte, können aber auf alle Ehrenamtlichen weiterhin zählen, wobei Verbesserungen der Personaldecke „nicht erwartet werden können“.

Weiterhin kam der Abteilungsleiter auf zahlreiche Events zu sprechen, die jedoch witterungsbedingt nur teilweise durchgeführt werden konnten. So mussten die 19. Vereinsmeisterschaften im Hammer- und Diskuswerfen vorzeitig abgebrochen werden. Auch der geplante Grillabend vor den Sommerferien entfiel aufgrund starker Niederschläge. Dauerregen begleitete den 23. landesoffenen Werfertag, wobei die Athleten sich nicht aus dem Konzept bringen ließen: „Teilweise wurden sehr gute Leistungen erzielt“, bilanzierte Dr. Achim Eirich und sprach von einem „Topmeeting des Spätjahres in Baden-Württemberg“.

Auch der von Elmar Mohr und Hubert Berberich organisierte Silvesterlauf fand regen Zuspruch. Auf Initiative von Manfred Merkert war heuer erstmals eine Walking-Gruppe am Start.

Sportliche Erfolge

Erfreut vermeldete der Abteilungsleiter die sportlichen Erfolge: Bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften in Helmsheim errang Dr. Achim Eirich in seiner Altersklasse den Meistertitel im Hammerwerfen; Bernhard Stöffel landete auf dem dritten Platz. Bei den Vereinsmeisterschaften im Juli ging Peter Dörr als Sieger in der Disziplin „Hammerwerfen“ hervor. Moritz Ballweg, Manuel Köhler, Silas Paul und Fritz-Peter Schwarz taten sich durch solide Leistungen her vor.

An verschiedenen Ausdauerveranstaltungen wie am Buchener „Halloweenlauf“ und dem „Messelauf“ in Königshofen nahmen Silas und Reiner Paul sowie Orlando Mufert teil. Darüber hinaus konnten sich die TV-Leichtathleten mit fünf Einträgen in der badischen Bestenliste verewigen.

Kassenwart Hubert Berberich beleuchtete die Einnahmen und Ausgaben, ehe ihm die Kassenprüfer Torsten Göth und Dr. Ingo Großkinsky eine ordnungsgemäße Buchführung attestierten. Sportwart Reiner Paul berichtete über den Trainingsbetrieb und eine nachlassende Beteiligung am Jugendtraining. „Auch durch die schulische Belastung der Jugendlichen ist die Trainingsbeteiligung schwankend“, erklärte er und gab als Leiter des Sportabzeichen-Stützpunkts bekannt, dass heuer 34 Sportabzeichen abgelegt wurden (siehe weiterer Bericht).

Bei den Neuwahlen ergaben sich geringfügige Veränderungen: Abteilungsleiter Dr. Achim Eirich und Stellvertreter Manfred Merkert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neuer Kassenwart fungiert Sebastian Sauer. Nach rund zwei Jahrzehnten hatte der mit einem Präsent und besten Wünschen verabschiedete Hubert Berberich nicht mehr kandidiert. Wieder bestimmt wurden auch Sportwart Reiner Paul und die Kassenprüfer Torsten Göth und Dr. Ingo Großkinsky.

Zum „Leichtathleten des Jahres“ wurde Manfred Jekosch gekürt: Als jahrelanger zweiter Vorsitzender des TVH, aber auch als erfolgreicher und stets hilfsbereiter Sportler der Leichtathletik-Abteilung sei er immer da, wenn er gebraucht werde, wie Reiner Paul betonte.

Mit einem kurzen Grußwort dankte TVH-Vorstand und Bürgermeister-Stellvertreter Eric Bachmann den Leichtathleten für ihr buntes Jahresprogramm und gratulierte zu den Erfolgen. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018