Lesung stimmte nachdenklich und besinnlich

Besinnliche Stimmung herrschte im „Bahnhof 1910“. Dort las Stefan Müller-Ruppert und bot dem Publikum Einblicke in so manche Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsanekdote.

Hardheim. Ganz schön eng ging es am Donnerstag im „Bahnhof 1910“ zu: die unter dem Motto „Hey. . . euch ist ein Kind geboren!!“ stehende weihnachtliche Lesung mit Stefan Müller-Ruppert war ausverkauft. Dabei hatte er weder Kalauer noch Schenkelklopfer mitgebracht. Aber, wie war das? Weihnachten ist doch die „stille Zeit“. So begrüßte Bernadette Balles ihr Publikum ganz kurz und dennoch voll familiärer Herzlichkeit. Und dann legte Stefan Müller-Ruppert auch schon los.

Andächtige Beschreibung

Das tat er mit Karl-Heinrich Waggerl, denn wer könnte die Romantik des weihnachtlichen Kirchgangs ausdrucksstärker beschreiben als ein gläubiger Mann aus den Bergen Österreichs? Ebenso andächtig beschrieb Rudolf Hagelstange „Die Nacht Mariens“, die Stefan Müller-Ruppert mit viel Gefühl rezitierte.

Dann ging es an die Familienbande: Sie haben es ja auch nicht einfach, die Söhne großer Männer. Doch die Väter großer Söhne sind ebenso wenig zu beneiden. Das beleuchtete die zündene Glosse „Verrückt nach Mary“, die sich dem biblischen Josef und seiner Beziehung zu Jesus widmete, trotz des Tiefgangs mit Scharfsinn, Biss und allerhand Wortspielen. Zum Nachdenken lud ebenso der von Rainer Maria Rilke aufnotierte „Argwohn Josefs“ ein.

Wo Stefan Müller-Ruppert ist, darf Josef Knapp nicht fehlen: Aus dem Schaffen des Schneeberger Heimatlyrikers hatte er die im Dialekt ganz reizend und unnachahmlich sonor präsentierten „Eisblumen“ mitgebracht und brachte gerade den etwas gesetzteren Zuhörern sicher manche Kindheitserinnerung zurück. Dass erste Eindrücke trügen können und Gerüchte niemandem helfen, erklärte er mit den Ausführungen an den „Krippen-Opa“, der eines Tages einfach da war und durch dauernde Besuche im Pfarrhaus auffiel. Der Unmut wächst in der Kleinstadt: Pumpt der Alte etwa den Pfarrer an? In der Christmette wird jedoch klar, dass er die im Krieg beschädigte Krippe restaurierte und deswegen so oft den Pfarrer aufsuchte. Die Gemeinde ist beschämt. Der Krippen-Opa nimmt es keinem übel. Jahr für Jahr erweitert er die Krippe, bis er eines Tages stirbt und auf ergreifende Weise zu Grabe getragen wird.

Wie man in Rom Weihnachten feiert, zeigte die Geschichte über die Familie Battistini, die während der Christmesse im Capitol dabei zusieht, wie der Schleier des Christkinds gelupft wird. Es folgten Erich Kästners Beobachtungen über Gustav, Karl, Frieda und Valeska, die ihre eigene Version der Weihnachtstage spielen – da dürfen Krippenspiele nicht fehlen, was auch Ruth Schmidt-Mumm unter der Überschrift „Wie man ein Engel wird“ festhielt: Nachdem der kleine Tim als Schauspieler den richtigen Einsatz als Herbergsvater Bethlehems verpasst, schenkt er der Schulaufführung als Engel den letzten Schliff.

Launige Erzählung

Mit einfallslosen Last-Minute-Geschenken, dem Didgeridoo-Orchester des Bitterfelder Blindenheims und dem Bastelkoffer der Freundin stehen die Zeichen der Berlin-Kreuzberger Weihnachtsfeier voll auf Langeweile. Aber nur in Gedanken. Denn mit der warmherzigen wie launigen Erzählung „Herz aus Filz“ klärte Müller-Ruppert seine Fans so ganz nebenbei nicht nur über Berliner Zustände, sondern auch die bisweilen fragwürdige Hintersinnigkeit von ersten Eindrücken auf.

Zwischen morbidem Charme, schwarzem Humor und Wahnwitz zeigten die von Joachim Meyerhoff stammenden Zeilen über „Maria in der Zwangsjacke“ den Weg vom besinnlichen Weihnachten zum Schrottplatz der zerstörten Geschenke und den von Spucke- und Gummigeruch untermalten Psychiatrie-Gottesdienst auf. Wenngleich Müller-Ruppert gewohnt behutsam durch die Handlung führte, kam Manchem vielleicht in diesem Moment der Gedanke an die Verharmlosung oder gar Verballhornung psychisch Erkrankte in den Sinn.

Gekonnt wiederum bewältigte er die Gratwanderung zurück in ernsthaft-seriöse Gefilde der Wortkunst und drehte am Rad der Geschichte, indem er sich mit Kurt Tucholskys 1918 verfasstem Weihnachtsgedicht über die Situation vor deutschen Trümmern dem vor 100 Jahren beendeten Ersten Weltkrieg widmete. Von ganz anderem Kaliber war die Geschichte „Hilfe, die Herdmanns kommen – oder: Das Krippenspiel“ aus. Im Mittelpunkt stehen die Tunichtgute Hedwig, Eugenia, Ralph, Olli und Leopold Herdmann, die sich für das Krippenspiel melden. In den Proben häufen sich fortan jedoch sonderbare Vorfälle bis zum Feuerwehreinsatz, bis der Pfarrer vom Krippenspiel abzuraten beginnt. Aber alles kommt anders: In der Kirche wird der Gemeinde bewusst, dass ausgerechet die schlimmen Herdmann-Kinder gerade das beste Krippenspiel aller Zeiten aufführen!

Auch im „Bahnhof 1910“ waren sich alle einig. Stefan Müller-Ruppert, seine Geschichten und das ureigene Ambiente griffen als Bestandteile eines überaus besinnlichen und gemütlichen – mit einen Wort weihnachtlichen – Abends perfekt ineinander.

Dazu passte gleichsam die Zugabe in Form von Harald Hursts Ausführungen über die kleinen Dinge des Lebens, die Tag für Tag zum Neuentdecken und Genießen einladen. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018