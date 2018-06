Letzte Abfuhr der Restmülltonnen

Anzeige

Hardheim.In den Ortsteilen von Hardheim werden die schwarzen Restmülltonnen zum letzten Mal geleert, bevor sie neue grüne Deckel erhalten und dadurch zu Bioenergietonnen BET werden. Der Termin der letzten Restmüll-Leerung für die Ortsteile Bretzingen, Dornberg, Erfeld, Gerichtstetten, Rü-dental, Rütschdorf, Schweinberg und Vollmersdorf ist Mittwoch, 27. Juni.

Das Auswechseln der Tonnendeckel von schwarz nach grün wird im Anschluss an diese letzten Leerungstermine vorgenommen. Deshalb muss die geleerte Tonne so lange am Straßenrand stehen bleiben, bis sie einen grünen Deckel erhalten hat. Dies kann mehrere Tage dauern.

In die grüne BET kommen dann nur noch nasse und kompostierbare Abfälle (Küchen- und Lebensmittelabfälle, kleine Mengen Grünabfall). Der Inhalt der BET wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu Dünger oder Kompost weiterverarbeitet. Deshalb ist es wichtig, dass keine Störstoffe wie Glas, Metall, Verpackungen, Folien, Medikamente und Windeln enthalten sind.