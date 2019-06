Letzter Feinschliff vor dem großen Fest

In und um das Hardheimer Krankenhaus herum sind die Bauarbeiter fleißig am Wirken: Schließlich soll bis zur Einweihung der Erweiterungsbauten am 30. Juni alles schön und fertig sein.

Hardheim. Wohin man schaut – fleißige Handwerker. Und das bei laufendem Krankenhausbetrieb. Aber das Meiste ist bereits getan. Die Arbeiten liegen sprichwörtlich in den letzten Zügen, damit das Krankenhaus frisch und zukunftsträchtig weiterleben und sich weiter entwickeln kann.

Noch sind Wände und der Aufzugsbereich abgeklebt und harren auf einen neuen Anstrich. Hinter abgenommenen Deckenplatten und Wandverkleidungen schlängeln sich kilometerlang neu eingezogene Kabelstränge am Mauerwerk entlang: Strom und Notstromversorgung, Notbeleuchtung und Schwesternnotruf – alle Zimmer müssen vernetzt werden.

Im Außenbereich werden letzte Baggerarbeiten vorgenommen und Pflastersteine verlegt. Ein fertig eingerichtetes Patientenzimmer im neuen Bettentrakt dient als Vorlage für die detailgenaue Einrichtung der übrigen neuen Räume.

Die Fränkischen Nachrichten trafen sich mit Verwaltungsleiter Ludwig Schön, um sich bei einem Rundgang einen Eindruck vom Stand des Großprojektes zu verschaffen. Denn bei Schön laufen alle Fäden zusammen, er ist fast rund um die Uhr im Einsatz, um kurzfristig eintretende Probleme zu beheben und die einzelnen Gewerke immer wieder zu koordinieren.

„Es läuft alles nach Plan“, erklärt er. Beim neuen Bettenaufzug gibt es allerdings erhebliche Probleme mit der Lieferfirma. Der Aufzug ist inzwischen eingebaut, aber bisher noch nicht nutzbar. Zahlreiche Türen sind inzwischen gegen Brandschutztüren ausgetauscht. Das Treppenhaus im Altbau ist frisch renoviert.

„Aber der Aufwand lohnt sich“, ist Ludwig Schön überzeugt. Durch diese vier Millionen-Investition erfahre das Hardheimer Krankenhaus eine erhebliche Aufwertung. „Komfort und Patientenunterbringung verbessern sich nachhaltig und die Platznot wird gelindert.“ Das wird möglich durch zwei Erweiterungsbauten: Durch den einen Anbau wurden die chirurgische Praxis, der OP-Bereich und die gynäkologische Praxis deutlich vergrößert (die FN berichteten). Im vierstöckigen neuen Bettentrakt befinden sich acht moderne Patientenzimmer, die Endoskopieabteilung und zusätzliche Räume der Intensivstation.

Im ersten Stock gibt es nun eine zentrale Aufnahmestelle und eine zentrale Überwachungseinheit für die Intensivstation sowie weitere Behandlungs- und Arztzimmer. Die Arbeit der Mitarbeiter dort wird in Zukunft durch den Einbau eines kleinen Sozialraumes und einer Behinderten-Toilette mit Dusche erleichtert, die es bisher im Überwachungsbereich nicht gab. Die Zahl der Intensivplätze erhöht sich dank der großzügigen Raumgestaltung von vier auf fünf. „Die bestehende Intensivstation bleibt erhalten, sie wird lediglich etwas modifiziert“, wie der Krankenhausverwalter erläutert. Die neuen Zweibettzimmer für Patienten mit Dusche und WC wirken hell und freundlich. „Wir haben bewusst bei der Ausgestaltung auf das sterile Krankenhaus-Weiß verzichtet und uns für etwas mehr Farbe entschieden“, verdeutlicht Schön. In den großzügig angelegten Zimmern ist richtig viel Platz – „mehr Platz als in vielen Unikliniken“, freut sich Schön. Die großen Fenster ermöglichen eine schöne Aussicht.

An jedem Bett gibt es – dem heutigen Komfort entsprechend – einen kleinen, individuellen Fernseher mit zentraler Steuerung. Gemeinschaftsbildschirme gehören der Vergangenheit an.

Das große Vier-Bett-Zimmer im zweiten Stock des Altbaus wird in einen Patienten-Besucherraum umfunktioniert. Die Einrichtung finanziert der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ ebenso wie die Einrichtung des neuen Aufenthaltraumes beim Kaffeeautomaten im Erdgeschoss (die FN berichteten). In „naher Zukunft“ soll auf der dritten Station noch ein weiteres Patienten-Besuchszimmer entstehen, so der Krankenhausverwalter, in Ermangelung einer Cafeteria. In diesen Räumen können sich Patienten und Besucher in einem angenehmen Ambiente treffen, begegnen und austauschen.

Von der Terrasse auf dem ebenfalls neu angebauten Fluchttreppenhaus hat man einen herrlichen Blick auf Hardheim. Patienten können diesen Freisitz als Ersatz für die weggefallenen Balkone nutzen.

Die Fassade des Nottreppenhauses wurde mit einer bunten Wand verkleidet. Es soll lediglich ein dekorativer, optischer Hingucker sein. Statische Funktionen hat diese Wand keine.

„Eine Herausforderung ist jetzt noch die Außenlage“, lädt Schön zu einem Rundgang um das Krankenhaus ein. Aktuell wird an den Fußwegen gearbeitet. Der Zugang vom Parkplatz aus ist behindertengerecht gestaltet. Der Parkplatz selbst soll in Kürze wieder voll benutzbar sein. Bepflanzungen und weitere Pflasterarbeiten stehen noch aus.

