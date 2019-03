Lions-Party mit „Groove-T“ und Michael Leupold

Hardheim/Buchen.In der Hardheimer Erftalhalle startet am 30. März um 20 Uhr die erste Lions-Party-Time unter dem Motto „Color Your Night – Black & White“. Neben der Nürnberger Live-Party-Band „Groove-T, die bereits bei den „Röckelscheune“-Lions-Partys mit Funk-, Soul- und Disco-Musik kräftig einheizte, werden SWR DJ Michael Leupold und Kultmoderator Matthias Holtmann für Non-Stopp-Partystimmung sorgen. Als Special Guest werden zudem die Hip-Hop-Weltmeister aus Buchen eine mitreißende Einlage präsentieren. Eine Whiskey-Rum-Lounge, die Cocktailbar sowie der im Eintrittskartenpreis inkludierte Party-Snack-Teller runden das kulinarische Angebot ab. Karten sind erhältlich bei: „Karle´s Seitenbacher Werksverkauf“ in Buchen, „Der Ochsen“ in Hardheim, Schaborak in Höpfingen, Sonnenapotheke in Buchen, Volksbank in Walldürn und bei allen Lionsmitgliedern des Lions Clubs Madonnenland. Der Erlös kommt dem IPHB-Integrations-/Präventionsprojekt Hip-Hop-Breakdance Buchen zugute.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019