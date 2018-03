Anzeige

Dornberg.Im Rahmen der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Dornberg wurde Marianne Berberich für 25-maliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold geehrt. Ortsvorsteherin Christel Erbacher gratulierte mit einem Präsent und überreichte ihr die Dankesurkunde. Sie würdigte in einer kurzen Ansprache das vorbildliche Handeln aller Blutspenderinnen und Blutspender.