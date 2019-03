Lob für erfolgreiche Schüler

Hardheim.Lob gab es beim Ehrungsabend auch für den Sport in der Schule. So wurde Simon Böhrer vom Fachbereich Sport des Walter-Hohmann-Schulverbunds als Aushängeschild im Fach Sport bezeichnet (bei den Endkämpfen in Buchen Hochsprungleistung von 1,86 Meter, beim Dreikampf höchste jemals erreichte Einzelpunktwertung eines Schülers bei den Endkämpfen).

Weitere Auszeichnungen: Mannschaft der Realschule Hardheim mit Nico Eiermann, Tom Gebhardt, Bastian Gärtner, Lukas Gehrig (Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“, 1. Platz Tischtennis Nordbaden in Karlsruhe, Schuljahr 2014/2015).

Mannschaft der Realschule Hardheim: Till Seyfried, Johannes Gärtner, Dominik Tokarczyk, Ruben Drakos, Niklas Hock, Kevin Heinrich, Daniel Avdeev, Jona Schretzmann, Niklas Dörr, Louis Beierstettel (Bundeswettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“, 1. Platz im Fußball der Klassen 5/6 Nordbaden, Schuljahr 2014/2015).

Jungenmannschaft Walter-Hohmann-Schulverbund (WHS): Lars Engels, Christian Böhrer, Dominik Löffler, Sami Dargatz, Simon Böhrer, Nils Käflein, Jakob Hauck, Dominik Götz und Tom Gebhardt (1. Platz Endkämpfe Bundesjugendspiele 2014).

Jungenmannschaft WHS: Simon Böhrer, Johannes Bartholomä, Christian Böhrer, Sami Dargatz, Dominik Götz, Alexander Ritt, Paul Keilbach, Louis Galm, Niklas Künzig (1. Platz Endkämpfe Bundesjugendspiele 2015); Jungenmannschaft WHS: Simon Böhrer, Johannes Bartholomä, Niklas Dörr, Zlatko Simic, Alexander Ritt, Roberto Veras-Villaman, Louis Galm, Marvin Sieg, Ruben Schell, Felix Gärtner (1. Platz Bundesjugendspiele im Jahr 2016).

Mädchenmannschaft des WHS: Nena-Michelle Schick, Samira Dörr, Marie Marzini, Vita Chlopkov, Jana Todtenhaupt, Alisa Ballweg, Jasmin Mürmann, Lara Walter, Samira Schäfer, Kira Künzig (1. Platz Endkämpfe Bundesjugendspiele 2016).

Jungenmannschaft des WHS: Johannes Bartholomä, Louis Galm, Tahir Stanikzai, Florian Walter, Zlatko Simic, Niklas Dörr, Felix Eiermann, Johannes Gärtner, Paul Keilbach (1. Platz bei den Endkämpfen der Bundesjugendspiele im Jahr 2017).

Jungenmannschaft des Walter-Hohmann-Schulverbunds: Simon Böhrer, Niklas Dörr, Ewald Hein, Ronny Merz, Silas Eisenhauer, Ruben Drakos, Johannes Gärtner, Florian Walter (1. Platz bei den Endkämpfen der Bundesjugendspiele im Jahr 2018) Z

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019