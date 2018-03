Lourdes-Grotte fällt dem Nottreppen-Anbau zum Opfer

Anzeige

Weder der Pfarrgemeinde noch Heimatforschern, die er bisher befragt habe, sei etwas bekannt. Längere Zeit habe er nun schon recherchiert und ältere Hardheimer befragt: „Niemand wusste etwas Genaues“. Erzählungen zufolge soll die Grotte vor einigen jahrzehnten von Kurt Baumann errichtet worden sein, der im Ersten Sandweg wohnte, bei der Standortverwaltung in Walldürn arbeitete und längst verstorben ist. Unter Denkmalschutz steht die Anlage nicht.

Die Recherche begann, weil die Grotte im Zuge des Nottreppen-Anbaus weichen muss. „Sie ist in den Hang hinein gebaut und es ist zu vermuten, dass die Grotte, wenn man sie versetzen möchte, beim Anheben auseinander bricht“, so Schön. Ein neuer und vor allem geeigneter Standort sei nicht in Sicht. „Wir müssen den Wegfall der Anlage in Kauf nehmen.“ Die Muttergottes-Statue könne in der Krankenhaus-Kapelle einen neuen Platz finden, so der Verwaltungsleiter.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.03.2018