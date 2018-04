Lourdes-Grotte wurde auf Wunsch der Schwestern angelegt

Anzeige

Die Hardheimer Anlage ist so ausgerichtet, dass die Schwestern sie von ihrem Refektorium im Kellergeschoss des Krankenhauses aus sehen und von dort aus in direktem Blickkontakt mit der „Muttergottes“ beten konnten.

Im Hardheimer Krankenhaus arbeiten längst keine Ordensschwestern mehr und die Tage der Lourdes-Grotte sind nun gezählt. Krankenhausverwalter Ludwig Schön ist überzeugt, dass man die Grotte nicht anheben und versetzen kann. „Sie ist in den Hang hinein gebaut und es ist zu vermuten, dass sie auseinanderbrechen wird.“ Außerdem ist kein geeigneter neuer Standort in Sicht.

Figur und Grotte an sich sind nicht künstlerisch wertvoll und von der Witterung stark mitgenommen. Die Marienfigur soll daher in der nächsten Zeit in die Sakristei kommen. Angesichts ihres schlechten Zustandes ist es laut Ludwig Schön fraglich, ob sie – wie zunächst geplant – in der Krankenhauskapelle aufgestellt werden kann.

