Männerchor kann nicht allein auftreten

Anzeige

Chortreff in Mudau

Uschi Firtzlaff ließ alle wesentlichen Ereignisse des Jahres 2017 im Hardheimer Gesangverein und im Sängerkreis Revue passieren, die im Anschluss an die letzte Jahreshauptversammlung das Vereinsleben prägten. Dazu gehörten der Chortreff in Mudau, die Nacht der jungen Chöre mit der aktiven Beteiligung des Hardheimer Chores „no name product“, die Mitwirkung der Hardheimer Chöre an Veranstaltungen und Jubiläen befreundeter Vereine sowie der Besuch der Ehrenmatinee mit Ehrungen auch Hardheimer Sänger. An eigene Veranstaltungen erinnerte sie ebenso.

Ehrungen von Mitgliedern aus verschiedensten Anlässen heraus standen ebenso an wie die Teilnahme an der Beerdigung des nach 65-jähriger Zugehörigkeit zum Verein verstorbenen Kurt Ehmann.

Beate Weihbrecht informierte als Kassierin über die finanzielle Situation des Vereins und Günther Eichkorn als Kassenprüfer betonte auch im Auftrag von Helmut Remler die einwandfreie Kassenführung.

Bärbel Mitsch als Dirigentin bewertete 2017 als relativ gutes Jahr und ging auf die einzelnen durch die Mitwirkung der Hardheimer Chöre geprägten Veranstaltungen und Auftritte ein. Sie betonte die Notwendigkeit guten Probebesuchs als Voraussetzung des Gelingens der Auftritte und äußerte die Hoffnung, dass die in der letzten Zeit konstatierte gute Beteiligung weiter anhält. Sie wies darauf hin, dass das Repertoire der Chöre erweitert wurde und dass sie den Jungen Chor „no name product“ als „Allrounder“ einstuft und dieser alle seine Lieder mit Niveau zu singen in der Lage ist.

Gute Lösung gefunden

Für die künftige Arbeit des Männerchors, der nicht mehr allein aufzutreten kann, sah sie eine gute Lösung gefunden und freute sich auf die Arbeit mit den Chören im begonnenen neuen Jahr. Wilfried Bauch zollte sie Dank für seine immer wieder übernommene Bereitschaft zu ihrer Vertretung.

Simone Richter als stellvertretende Bürgermeisterin lag am Herzen, zu betonen, dass die Chöre im ältesten Hardheimer Verein mit ihren Auftritten dazu beitrugen, dass das Leben beim Zuhören und Zusehen in den Veranstaltungen mit Freude erfüllt werden konnte. Sie lobte die Bemühungen um die Bewahrung des Erbes und hielt entsprechende Unterstützung für angebracht.

Dank für die geleistete Arbeit

Ehrendirigent Friedhelm Bräuer betonte in Verbindung mit seinem Antrag auf Entlastung die von der Vorsitzenden vorbildlich und liebevoll geleistete Arbeit und hoffte auf ihre Bereitschaft zur Fortführung des Amtes. Seinem Antrag auf Entlastung entsprachen die Vereinsmitglieder einstimmig. Nach dem Hinweis der Vorsitzenden auf die Jahresplanung mit den neben den regelmäßigen Proben vorgesehenen eigenen Veranstaltungen wie Jahreskonzert, Ausflug in die Rhön, Bewirtung bei den Hardheimer Märkten und Mitwirkung bei verschiedenen Hardheimer Veranstaltungen sowie auswärtigen Auftritten und anderes mehr überbrachte Ehrenvorsitzender Adolf Weinbach Grüße seines Kollegen Erich Roth mit dessen besten Wünschen für den Chor. Z

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018