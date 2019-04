Märkte wurden bis 2022 terminiert

Hardheim.Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag die Termine für die traditionellen Hardheimer Märkte für die Jahre 2020 bis 2022 festgelegt:

Josefsmarkt: 2020 am Sonntag, 22. März; 2021 am Sonntag. 21. März, und 2022 am Sonntag, 20. März.

Sommerfest: 2020 von Freitag, 19. Juni, bis Sonntag, 21. Juni; 2021 von Freitag, 11. Juni, bis Sonntag 13. Juni, und 2022 von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni.

Wendelinusmarkt: 2020 am Sonntag, 18. Oktober; 2021 am Sonntag, 17. Oktober, und 2022 am Sonntag, 16. Oktober.

Weihnachtsmarkt: Jeweils am ersten Adventswochenende. 2020 von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November; 2021 von Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November, und 2022 von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November. i.E.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019