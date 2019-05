Maiandacht der Kolpingsfamilien

Erfeld.Ein fröhliches Wiedersehen feierten die Mitglieder der Kolpingsfamilien Erfeld, Hardheim, Buchen, Hettingen und Mudau sowie Tauberbischofsheim und Hochhausen bei der Bezirksmaiandacht am Freitag an der Ölbergkapelle. Die Andacht wurde von Kaplan Donner (Buchen) zelebriert und von Heidi Trunk (Mudau) sowie Birgit Kieser und Sandra Röckel (Buchen) liturgisch mitgestaltet. Für die Untermalung zeichnete Elmar Frank am Keyboard verantwortlich. In den Fürbitten wurde die Unterstützung im Alltag durch Maria erbeten. Man hatte Glück mit dem Wetter: Als nach dem Ende der Andacht Bezirksvorsitzende Sandra Röckel allen Aktiven sowie Kaplan Donner und der gastgebenden Kolpingsfamilie Erfeld ihren Dank aussprach, fielen erste Regentropfen vom Himmel. Nun fanden sich die Kolpingmitglieder im Vereinsraum der Kirchbergklause ein, wo Erfelds Vorsitzender Elmar Frank mit Informationen über die vom gebürtigen Erfelder Bischof Meinrad Merkel eingeweihte Ölbergkapelle und die Geschichte des heuer seine 775-Jahr-Feier begehenden Hardheimer Ortsteils das gemütliche Beisammensein einläutete. ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019