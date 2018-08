Anzeige

Schweinberg.Durch den starken Sturm am Donnerstag Abend wurde das Mais-Labyrinth der Familie Mohr schwer beschädigt. Nachdem der Mais bereits einen schweren Hagel und danach große Hitze und Trockenheit überstehen musste, war der Sturm nun zu viel des Guten. Die beiden Veranstaltungen rund um das Labyrinth (Brunch am 26. August und brasilianischer Grillabend am 1. September) sind davon nicht betroffen und finden statt. Bild: Christoph Mohr