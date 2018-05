„Man darf nicht einfach darüber hinwegsehen“

Anzeige

Hardheim.Die Gemeinderatsmitglieder diskutierten am Montagabend im Rathaus auch über die Nutzung und Pflege einer Außenspielfläche des Gemeindekindergartens „Kunterbunt“. In der Sitzung im April gab Bürgermeister Volker Rohm (Freie Wähler) bekannt, dass er sein Grundstück in der Thüringer Straße seit drei Jahren in Absprache mit der Kindergartenleitung den Kindern als Naturentdeckungsraum zur Verfügung stellt. Im vergangenen Jahr habe er die 13 Ar seines 15 Ar großen Streuobstwiesengeländes dreimal vom Bauhof mähen lassen. Genau deswegen hatte sich in den vergangenen Wochen Widerstand geregt – in der Bevölkerung und auch im Gemeinderat.

Lars Ederer (SPD) sagte, es sei lobenswert, wenn der Bürgermeister den Kindern sein Grundstück zur Verfügung stelle. „Doch darum geht es nicht. Es wirkt unglücklich und ist schwierig, wenn viele Bürger ehrenamtlich arbeiten und dann so etwas mitbekommen. Die könnten sich fragen: Ich hab’ auch wenig Zeit, warum kann das nicht der Bauhof für mich erledigen?“, bemängelte er und sprach damit einigen Gemeinderäten aus der Seele.

Fünfmal selbst im Einsatz

Bürgermeister Rohm erklärte, dass er fünfmal selbst das Gelände gemäht habe. In drei Fällen sei er zeitlich bedingt nicht dazu gekommen und habe auf Zuruf der Erzieherinnen den Bauhof damit beauftragt. Bei den drei Einsätzen mit einer Dauer von jeweils 45 Minuten seien Kosten in Höhe von 141 Euro für die Gemeinde entstanden.