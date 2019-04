Marc Müller erneut Vereinsmeister

Hardheim.Stolz auf sein erfolgreiches Wirken ist der Sportfischerverein Erftal Hardheim. Dieses wurde im Verlauf der Jahreshauptversammlung am Samstag im Pfarrheim näher beleuchtet. Außerdem stellte Vorsitzender Marc Müller die Vorhaben im neuen Vereinsjahr vor.

In seinem Geschäftsbericht erinnerte der Vorsitzende zunächst an die Beteiligung an der 50-Jahrfeier des Maschinenrings und an das Fischerfest mit Lagerfeuerabend, sieben Arbeitseinsätze und drei Gemeinschaftsfischen. Am Karfreitag war das Fischessen restlos ausgebucht und damit sehr erfolgreich.

Der frühe Ostertermin habe manche seit Jahrzehnten feststehenden Fixtermine über den Haufen geworfen. So standen der erste Arbeitseinsatz und die Jahreshauptversammlung eine Woche früher als üblich an. Ende April gab es den nächsten Arbeitseinsatz und kurze Zeit später wurde mit zehn Teilnehmern die Angelsaison mit dem ersten Gemeinschaftsfischen am See mit teils respektablen Ergebnissen eröffnet.

Zum Bedauern des Vorstandes fand das für die Jugend vorgesehene Schnupperfischen kein Interesse. Enttäuscht waren die Sportfischer auch über das wenig erfreuliche Ergebnis bei ihrer Mitwirkung an der Feier des 50-jährigen Bestehens des Maschinenrings. Die Ursache sah man insbesondere in dem als ungünstig angesehenen Standplatz.

In der Folgezeit widmeten sich die Aktiven vor allem den Vorbereitungen für das Fischerfest, dessen Durchführung samstags allerdings durch die ungünstige Witterung negativ beeinflusst wurde, während der Festplatz sonntags voll besetzt war. Im Verlauf dieses Tages stellte die Handballabteilung ihre Mannschaften vor.

Im August folgte an der Tauber das nächste Gemeinschaftsfischen. Ein weiteres Fischen fand im September statt. Der letzte Arbeitseinsatz wurde im Oktober bewältigt, im Dezember wurde der gemeinsame Jahresabschluss begangen.

Schriftführer Michael Niedick verwies auf vier Vorstandssitzung und auf die dort behandelten Themen wie Mitgliederentwicklung, Regelung der Mitgliederaufnahme, Fischerfest und Radfest 2019, Regelung bei der Ausgabe von Gästekarten und Überlegungen zur Einführung des Amtes eines Hüttenwarts, worauf man allerdings dann doch verzichtete. Der Verein zählt derzeit 85 erwachsene Mitglieder, drei Jugendliche sind neu eingetreten.

Kompetenz und optimale Sachkenntnis bewies der anschließende Bericht des Gewässerwarts Horst Krichbaum. Dieser verwies auf die erfreuliche Wasserqualität der Erfa (1,8) und des Sees (2,6). Detaillierte Informationen gab es zu den Fangergebnissen, dem Fischbesatz und zu den Fangkarten.

Es folgten sachkundige Betrachtungen zur Verschmutzung am Hoffenbach und am See und zu entsprechenden Maßnahmen zu deren Behebung.

Hohes Komoranaufkommen

Angesprochen wurden vom Gewässerwart die Bedeutung der Sauerstoffwerte für die Fische und die Tatsache, dass der See, was die chemische Zusammensetzung des Wassers anbelangt, gut dasteht.

Darüber hinaus fanden Vororttermine mit dem Biberbeauftragten statt. Weitere Themen waren das Kormoranvorkommen und mögliche Maßnahmen zu deren Bekämpfung. Alles in allem seien 638 Arbeitsstunden – im Wesentlichen von sieben Leuten – geleistet worden, bilanzierte Krichbaum, der an alle appellierte, Abfälle und Müll mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen.,

Arbeitsstunden ableisten

Florian Lesch, bisheriger Jugendwart und stellvertretender Vorsitzender, hält es für wichtig, die zu seiner Freude neu eingetretenen Jugendlichen „an die Hand“zu nehmen und positiv auf sie zuzugehen, Er verwies auf die ausgelegten Arbeitslisten und erbat die notwendigen Einträge der Aktiven. Auf diese Weise können Arbeitsstunden abgeleistet werden.

Oliver Winter erläuterte den Kassenbericht. Die Kassenprüfer Achim Leis und Klaus Berlinger bestätigten ihm eine einwandfreie Führung der Kassengeschäfte, so dass Lars Ederer als Vertreter des Bürgermeisters in Verbindung mit seinem Grußwort beim Antrag auf Entlastung des Vorstandes auf einstimmige Befürwortung stieß.

Ederer betonte, dass die Tätigkeit des Sportfischervereins weit über das Angeln hinausgehe. Er zeigte sich von der Tätigkeit der Aktiven beeindruckt. Er lobte das Fischerfest als „Geheimtipp“ sowie alle für die Instandhaltung des Sees erbachten Einsätze und die Harmonie im Verein.

Marc Müller würdigte seinerseits die harmonische Zusammenarbeit mit der Gemeinde und sagte die Unterstützung der Sportfischer beim Mühlenradwandertag am Pfingstmontag zu.

Als Kassenprüfer wurden hernach Manuel Difloé und Falk Pfitzer bestellt, stellvertretender Vorsitzender ist Florian Lesch und neuer Jugendwart Jochen Baumann.

Nach dem Hinweis auf anstehende Termine übernahm Florian Lesch die anstehenden Ehrungen und gab die Ergebnisse der drei Hegefischen bekannt. Den 3. Platz belegte Michael Niedick, den 2. Platz Klaus Berlinger und einmal mehr kam Mark Müller auf den ersten Platz und errang damit den Titel des Vereinsmeisters und damit auch wieder den traditionellen „Fischerschlappen“. Bei der Jugend war Felix Kaiser Bester und konnte sich über den Titel des Jugendmeisters freuen. Z

