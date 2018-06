Maschine brannte in Kunststoffpritzerei

© Ingrid Eirich-Schaab

Hardheim.Die Freiwillige Feuerwehr Hardheim wurde gestern um 13.34 Uhr durch die Brandmeldeanlage der Firma Grammer alarmiert und rückte sogleich zum Einsatz in die Industriestraße aus. Nach der Erkundung der Sachlage stellten die Rettungskräfte eine Brandentwicklung in der Kunststoffspritzerei an einer Maschine fest. Die vorhandene Absaugung hatte das Feuer in die Verrohrung und den Abzug auf das Dach

...

Sie sehen 37% der insgesamt 1106 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018