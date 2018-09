Mehr Feriengäste als Einwohner

Bei der Feier des 25-jährigen Bestehens des idyllisch gelegenen Ferienbauernhofs Schmitt in Vollmersdorf wurden am Samstag Feriengäste ausgezeichnet.

Vollmersdorf. Im Mittelpunkt des Hoffestes standen neben anderen regelmäßigen Gästen insbesondere Besucher aus der bayerischen Landeshauptstadt München. Sie weilten bereits 35 Mal und zwei Familien aus Dresden 20 Mal in Vollmersdorf. „Dies spricht Bände und ist ein Zeichen der erstklassigen Qualität des Ferienbauernhofs Schmitt“, so der Tenor der Feier.

Diese erfreuliche Entwicklung hat mit der ursprünglich beim Start von Anita und Stefan Schmitt geäußerten Befürchtung „Wer kommt denn schon nach Vollmersdorf?“ aufgeräumt und erkennen lassen, dass sie sich mit ihrem ansprechenden Angebot auf den richtigen Weg gemacht haben.

Und nicht nur dies, sie haben damit auf der Hardheimer Höhe auch Werbung für den Fremdenverkehr für die Gesamtgemeinde betrieben, um den sich im Übrigen auch der Reiterhof Odenwald in Dornberg erfolgreich bemüht.

Programm und Rückblick

Anlässlich der 25-Jahr-Feier hatten die Familien Anita und Stefan sowie Martin und Sabine Schmitt mit ihren zahlreichen Helfern für ein umfassendes Programmangebot gesorgt. Dazu gehörten Führungen auf und um den Bauernhof. Der junge Julian bewährte sich in begeisternder Form als Begleiter.

Es gab Hinweise auf bereits bestehenden Angebote wie das Bällchenbad und die ins Auge gefassten Vorhaben. Die Besucher erhielten Einblick in das landwirtschaftliche Anwesen mit seinen Tieren. Eine Spielstraße sowie Bilder- und Bauernhofrätsel bereicherten das Programm. Unterstützt wurden Schmitts von der Repräsentantin des Geoparks, mit dem sie eng zusammenarbeiten.

Auch der Fuhrpark beeindruckte. Bestens gesorgt war für das leibliche Wohl. Nachbarn und Einwohner Vollmersdorfs feierten freudig mit.

Kleiner Festakt

Zu Beginn des kleinen Festaktes stellte Anita Schmitt Betrachtungen zur Entstehung des Ferienbauernhofs in Vollmersdorf an nach den vom Sturm „Wiebke“ verursachten Schäden. Es gab auch Hinweise auf die Vergangenheit des landwirtschaftlichen Familienbetriebs. Im oberen Teil des Altgebäudes wurde 1993 die erste Ferienwohnung angeboten. Erwartungen und Hoffnungen von Anita und Stefan Schmitt im Bemühen um die Verbesserung des Lebensunterhalts gingen zu deren Freude rasch in Erfüllung, als das Angebot „Urlaub auf dem Bauernhof“ erstmals unterbreitet worden war. Dieser Betriebszweig ergänzte den kleinen Milchviehbetrieb und brachte die ersten Gäste, die sich an den Angeboten im „idyllischen Bilderbuchbauernhof“ erfreuten.

Einige Jahre später kamen die beiden weiteren Ferienwohnungen dazu. Um die finanziellen Einkünfte weiter zu verbessern, wurde die Forstwirtschaft ausgebaut. Stefan Schmitt schaffte größere und stärkere Maschinen zur Ermöglichung schneller Arbeitsabläufe an. Der von ihm und seiner Frau betriebene Betrieb ging 2016 an Sohn Martin weiter, der diesen im Nebenerwerb führt und weiterhin berufstätig ist. Seine Frau Sabine arbeitete sich im Büro, in der Gästeverwaltung und der Betreuung der Gäste ein.

Nachdem vor zwei Jahren die letzten Kühe den Hof verlassen hatten, sind die Schmitts ihrem Nachbarn Egon Brenneis sehr dankbar dafür, dass er dort seine Kälbchen hält. Für die Zukunft plant Familie Schmitt die Einrichtung eines Wellnessbereiches.

Treue Gäste wurden geehrt

Im Programmablauf folgte dann die Ehrung von langjährigen Gästen. Zunächst wurden Anja und Steffen Schurig aus Dresden geehrt, die vor 25 Jahren die zweiten Gäste der Ferienwohnung waren und schon zu wiederholten Malen auf dem Ferienbauernhof Urlaub machten.

Als weitere Stammgäste wurden Ulf Engel und Ute Rieß aus Heidelberg mit Johann, Marlene und Liljana, Familie Ramona Rippert und Peter Zelinger aus Dreieich mit Sandra und Ulrike, Familie Koray und Tobias Schwedes aus Bad Schönborn mit Luis und Jannis, Familie Tanja und Markus Schleyer aus Bad Schönborn mit Nina und Marlon sowie Familie Dunker und Heßlein aus Heidelberg mit Präsenten bedacht.

Danach gab es die gebührende Würdigung von Sylke und Thomas Schnabel aus Dresden mit Edi und Maxi für ihren 20. Besuch und die von diesen als Erholung bezeichnete Aktivität in Form der „Holztransportgruppe“.

Schließlich freute sich Anita Schmitt, Renate und Thomas Hugendubel aus München mit Sofie, Markus und Alex für ihre 35-malige Nutzung der Angebote des Ferienbauernhofs ehren zu können.

Dass die Gemeinde Hardheim sich über die Angebote des Ferienbauernhofs zur Steigerung des Fremdenverkehrs und insbesondere über die langjährigen Feriengäste außerordentlich freut, verdeutlichte Ortsvorsteherin Christel Erbacher im Auftrag von Bürgermeister Volker Rohm. Sie überreichte Erinnerungsgaben der Gemeinde und gratulierte Anita und Stefan Schmitt zu ihren erfolgreichen Aktivitäten. Diesen sei es zu verdanken, dass Vollmersdorf manchmal mehr Feriengäste als Einwohner aufweise.

Christel Erbacher rundete ihre Ausführungen mit einem Quiz über wissenswerte Fakten der Erftalgemeinde ab und belohnte die erfolgreichen Rater mit kleinen Preisen, Zudem überreichte sie eine besonders einfallsreich gestaltete Torte an Anita Schmitt in Form einer eifrigen Katze, die die Mäuse zum Tanzen bringt.

Dankesworte galten schließlich noch Peter Diehm, der sich seit mehr als 30 Jahren als „Buchführungsmann“ um den Hof verdient gemacht hat.

Kinder hier willkommen

Schließlich geizten die für mehrtägige oder auch mehrwöchige Aufenthalten auf dem Ferienbauernhof ausgezeichneten Gäste nicht mit Lob für ihre Gastgeber über das „Wohlfühlklima“ und die „tolle, ungezwungene Atmosphäre“.

„Man fühlt sich wie zu Hause“, zeigten sie sich begeistert von der Landschaft, der Ruhe und der Lage Vollmersdorfs, von wo aus sich reizvolle Ausflüge in die Umgebung unternehmen lassen. Aber auch von der Art und Weise, in der Kinder hier willkommen sind. Z

