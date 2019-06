Mehrgenerationenplatz nimmt Form an

Schweinberg.Der neue Mehrgenerationen-Dorfplatz in Schweinberg nimmt Form an. Seit Dienstag werden dort die neuen Spielgeräte aufgebaut und die verschiedenen Spiel- und Freizeitecken eingerichtet. Die Geräte werden vor Ort zusammengesetzt.

Gestern mussten sich die aus Jüterbog kommenden Arbeiter der Firma Thiele aufgrund des starken Regens am Vortag auf schlammigem Untergrund fortbewegen. „Bei uns in Brandenburg hat es deutlich mehr geschüttet“, scherzten sie, dagegen sei der Niederschlag in Schweinberg gar nichts gewesen.

Zwei bis drei Wochen sind – abhängig von der Wetterlage – für den Aufbau der Spielgeräte eingeplant. Danach wird die Zaunanlage errichtet. Auch der Bauhof bringt sich mit verschiedenen Tätigkeiten ein, wie Bauamtsleiterin Denise Reichert gegenüber den FN erläuterte: Die Gemeindearbeiter gestalten und bepflanzen die Außenanlage, modellieren das Gelände, legen Wege an und bauen den Fallschutz ein. Die neue Mauer wird beleuchtet. Ein Gartenhaus dient zur Lagerung von Arbeitsgeräten und Material.

Die Einweihung des naturnah gestalteten Mehrgenerationenplatzes soll im September oder Oktober erfolgen. Ein genauer Termin steht nach Auskunft der Bauamtsleiterin noch nicht fest.

Erste Maßnahmen zur Umgestaltung des alten Friedhofs in eine zeitgerechte Freizeitanlage waren zu Beginn des Jahres 2018 die Instandsetzung der alten Friedhofsmauer gemäß den denkmalrechtlichen Vorgaben sowie die „Baureifmachung“ des Geländes in Eigenleistung der Schweinberger unter der Regie von Ortsvorsteher Dieter Elbert. In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren mit einer Bauwand zur Ideenfindung, Workshops und dem Einsatz eines Helferteams waren die Bürger an der Ausgestaltung beteiligt. Die unterschiedlichen Interessen- und Altersgruppen konnten Vorschläge und Wünsche einbringen. „Die naturräumliche Umgebung der Burg soll auf dem Areal weiterleben und damit den Charakter des Gesamtensembles in den Dorfmittelpunkt rücken“, beschrieb Bauamtsleiterin Reichert die Intention bei der Vorstellung der Pläne im Gemeinderat. Die Anlage wurde „im Einklang mit der Natur“ ohne versiegelte Flächen entwickelt. Die Spielgeräte sind entsprechend aus Holz und nicht aus Metall. i.E.

