Mehrgenerationenplatz soll 2019 an Bürger übergeben werden

Schweinberg.Arnold Knörzer konnte zufrieden sein. Erneut zeigten die Mitglieder großes Interesse am heimatlichen Geschehen, erneut erschienen sie zahlreich bei der Jahreshauptversammlung am Sonntagabend im Gasthaus „Grüner Baum“ in Schweinberg. Der Vorsitzende des Heimatvereins eröffnete zufrieden die Versammlung und begrüßte unter anderem Ortsvorsteher Dieter Elbert, welcher den Verein bei der Umgestaltung des Friedhofs in einen Mehrgenerationentreff mit Spielplatz unterstützt.

Wenig finanzielle Mittel

Dem Totengedenken anlässlich des Volkstrauertags ließ Christian Sauer den informativen Tätigkeitsbericht zum abgelaufenen Vereinsjahr folgen. Dessen zusammenfassendes Fazit lautete: „Dem Heimatverein geht die Arbeit nicht aus“. Eine weiterhin hohe Einsatzbereitschaft der Mitglieder und weitere Helfer seien vor allem beim Projekt zur Neugestaltung des alten Friedhofs notwendig. Denn die Realisierung mit wenig finanziellen Mitteln benötige viel ehrenamtliches Engagement, so der Schriftführer. Sauer blickte zusammen mit den anwesenden Mitgliedern auf verschiedenste Termine und Vorhaben zurück. Dazu gehörten die üblichen vom Heimatverein übernommenen Pflegemaßnahmen, Einsätze an der Zufahrt zur Burgruine und die von Ortsvorsteher Elbert im alten Friedhof koordinierten Termine und Arbeiten an den Teilstücken der Stadt- und Friedhofsmauer.

Das traditionelle Herbstfest wurde von Sauer als Erfolg gewertet. Der Schriftführer sprach von einem erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr 2018, ehe er neben der Neugestaltung des Friedhofs auch auf notwendige Arbeiten in der Heimatscheune sowie bei der Fortsetzung der Digitalisierung der Bilder und Unterlagen im Archiv des Rathauses im kommenden Jahr hinwies. Abschließend ging sein Dank an alle im Verein aktiv Helfer und Unterstützer. Dem von Barbara Greß vorgetragenen Kassenbericht mit positivem Ergebnis schloss Norbert Herberich als Kassenprüfer auch im Namen von Michael Ruttmar die Bestätigung der hervorragenden Kassenführung an.

Abschluss für Ende 2019 geplant

Ortsvorsteher Elbert würdigte in seiner Rede die Arbeit des Heimatvereins. Insbesondere erkannte er die Mithilfe beim Projekt Neugestaltung alter Friedhof und Sanierung der alten Stadtmauer, die 400 ehrenamtlich erbrachten Stunden sowie die Mitwirkung im Arbeitskreis und die eingehaltenen Absprachen an. Er hoffte auf Abschluss und Übergabe des Projektes zum Ende des Jahres 2019. Nach seinem Lob für die Pflege der Tradition und Heimatgeschichte bejahten die Mitglieder seinen Antrag auf Entlastung des Vorstands einstimmig.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Vorsitzende Arnold Knörzer ebenso wie die Kassierin Barbara Greß, Klaus Baumann als erster Beirat und Florian Pogorzelski als dritter Beirat im Amt bestätigt. Auch Norbert Herberich und Michael Ruttmar werden weiter als Kassenprüfer fungieren.

Anschließend wurde die neue Satzung des Heimatvereins vom Vorsitzenden vorgestellt und erläutert. Dieser dient der Verwirklichung des Heimatgedankens und der Pflege und Förderung des heimatlichen Brauchtums, Dialekts sowie der Heimatkunde, der Erhaltung und Pflege und Restauration wertvoller Denkmale, Gebäude und Bauwerke sowie alter Maschinen und Gerätschaften, der Dorfverschönerung und dem Naturschutz sowie der Pflege der Dorfchronik in Wort und Bild. Die Satzung wurde ebenso einstimmig angenommen wie anschließend nach ebenfalls umfassender Information die Datenschutzordnung.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Neugestaltung des alten Friedhofs als Mehrgenerationentreff und als Spielplatz und Maßnahmen an der alten Stadtmauer umfassend behandelt. An einem Teilstück der Mauer ist ebenerdig eine Pflasterung mit traditionellen Originalsteinen vorgesehen.

Container als Abfallplatz

Die derzeitige Situation und das geplante Vorgehen wurden der Versammlung bildlich veranschaulicht. Ortsvorsteher Elbert ließ wissen, dass die Abgrenzung des Bereichs besprochen und der Bereich zum Abschluss abgezäunt werden soll. Ihm geht es in Anbetracht der Vorhaben vor allem auch um die Pietät in diesem Bereich als altem Friedhof.

Arnold Knörzer ließ anschließend wissen, dass der Heimatverein für die Organisation der Schweinberger Veranstaltungen des Jahres 2019 zuständig ist, ehe er Anfragen, Wünsche und Anträge zur Kenntnis nahm. Damit verbunden war die Kritik von Gerhard Geiger, dass ein Container beim alten Friedhof als Abfallplatz genutzt werde.

Für die künftige Unterbringung des bisher im Hardheimer Museum stehenden Burgmodells der Schweinberger Burg wurde von Geiger eine Empfehlung gegeben, ehe Vorsitzender Knörzer wissen ließ, dass eine Homepage des Heimatvereins angedacht ist. Zum Abschluss ließ er zur Freude der Besucher die Ereignisse des abgelaufenen Jahres und aus vergangenen Tagen in Bildern Revue passieren. Z

