Hardheim.Zu einer Art Mekka für Aquarienfreunde aus nah und fern haben sich die Aquarienbörsen der „Aquarienfreunden Hardheim“ mit Janine Reus an der Spitze mit Ausstellung und Verkauf im Hardheimer Kleintierzüchterheim entwickelt. So strömten am Sonntag geradezu Massen von Menschen dorthin, um bei der „Verkaufsbörse“ an Zierfische, Aquarienpflanzen und entsprechendes Zubehör zu kommen. Dabei zeigten sich unbedarfte Besucher wie auch fachkundige Aquarienfreunde überrascht und begeistert von der Vielfalt schöner Zierfische. Gern standen Janine Reus und ihre Mitarbeitern den Interessierten Rede und Antwort und berieten diese bei Fragen. Im Züchterheim luden derweil weitergehende Angebote auch zum längeren Verweilen ein. Bild: Elmar Zegewitz