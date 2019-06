Mensa braucht Verstärkung

Hardheim.Die Mensa ist im Ganztagsschulbetrieb des Walter-Hohmann-Schulzentrums in Hardheim ein zentrales Element und ein wichtiger Begegnungsort für Schüler und Lehrer. Zur Unterstützung des Mensabetriebs im Schulzentrum sucht die Gemeinde für die Zeit des Mittagessens Helfer.

Ähnlich wie beim Schulobstprojekt können sich engagierte Personen bei den anfallenden Aufgaben rund um die Mittagessensausgabe für Schüler und Mitarbeitende ehrenamtlich oder gegen eine Aufwandsentschädigung einbringen.

Der Hort an der Schule mit einer ergänzenden Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule als freiwilliges Angebot der Gemeinde erfreut sich wachsender Beliebtheit. Aus diesem Grund soll zum Beginn des neuen Schuljahres die reine Hortbetreuung und die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Während die Hortbetreuung vor Schulbeginn und nach der Schule bis 16.30 Uhr und auch in den Ferienzeiten eine Komplettbetreuung darstellt, bietet die Verlässliche Grundschule nur an Schultagen je nach Bedarf eine Betreuung von 6.45 Uhr bis Schulbeginn und nach Schulende bis 13.30 Uhr. Für diese Gruppe, die künftig separat betreut werden soll, werden mehrere geeignete Personen gesucht, die sich hier gerne engagieren würden.

Interessierte für die Unterstützung des Mensabetriebs und die Verlässliche Grundschule können sich im Hauptamt der Gemeinde bei Lothar Beger unter Telefon 06283/5810, oder per E-Mail an lothar.beger@hardheim.de melden.

