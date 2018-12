„Menschen wie er können viel bewirken“

Gemeinsam mit Diakon Franz Greulich blickten am Sonntag zahlreiche Gläubige anerkennend auf dessen 40-jähriges Wirken in der Seelsorgeeinheit zurück.

Hardheim. Franz Greulich ist im Verlauf seines 40-jährigen Wirkens als Diakon in der Pfarrei St. Alban und in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland in vielen Angelegenheiten eine wertvolle Hilfe gewesen und zum Segen geworden. Für die Möglichkeit, viele Jahr lang für die Menschen in der Region wirken zu können, dankte er Gott im Rahmen einer Messfeier am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Alban. Die Gläubigen ihrerseits würdigten das Engagement Greulichs mit zahlenmäßig großer Beteiligung an diesem von Monsignore Johann Schäfer und Pfarrer Andreas Rapp zelebrierten und vom Kirchenchor musikalisch umrahmten Festgottesdienst.

In seiner Predigt charakterisierte Monsignore Schäfer zunächst die Bedeutung des Advent. In dieser Zeit gelte es für die Menschen, sich für die Ankunft des Herrn bereitzumachen, betonte der Prediger. Er erinnerte an die Berufung von Johannes als Vorläufer Jesu und dessen Aufgabe, die Menschen mit der Aufforderung „Bereitet den Weg des Herrn“ auf das Kommen Jesu vorzubereiten. Im Advent gelte es offen zu werden für Jesus und auch im Alltag Bemühungen zu unternehmen, um diesem die Türen zu öffnen und die Wege für sein Kommen zu bereiten.

Kirche als dienende Kirche

In seinen weiteren Betrachtungen richtete Monsignore Schäfer den Blick zurück auf das Zweite Vatikanische Konzil unter Papst Johannes XXIII. und auf die damit in den Vordergrund gestellte Bedeutung der Kirche in der Welt von heute. Verbunden damit sah Schäfer die Einführung des Amtes des Diakons und die Aufgabe der Diakone, die Kirche als dienende Kirche deutlich werden zu lassen. In der Folgezeit des Konzils sei der Dienst des Diakons neu belebt worden.

Deshalb freute sich Schäfer, dass sich heute Menschen nach anspruchsvollen Vorbereitungen für dieses Amt trotz anderer beruflicher Aufgaben und Verpflichtungen ihren Familien gegenüber für den damit verbundenen Dienst am Nächsten im Bemühen um die Weitergabe des Glaubens zur Verfügung stellen. Schäfer wies auf die 45 000 Diakone weltweit, davon 3000 in Deutschland hin.

Er freute sich über die von ihnen übernommenen Dienste und erinnerte daran, dass es in der Erzdiözese Freiburg 1970 die ersten davon gab. Dass Franz Greulich bei seinem Entschluss zur Vorbereitung auf das Amt des Diakons von seiner Frau Gisela und den Kindern unterstützt wurde und somit in der Folgezeit in der Lage war, diesen Dienst 40 Jahre lang mit voller Begeisterung auszuüben, fand Anerkennung und Lob des Predigers. Dieser betonte, dass die Menschen durch den Diakon viel Positives erfahren und Anregungen für ihren Glauben und dessen Weitergabe mitgenommen hätten.

Schäfer verdeutlichte das breite Leistungsspektrum von Franz Greulich: Sein Augenmerk habe er insbesondere auf den Verein „Dienst am Nächsten“ gelegt und dem Krankenverein in Hardheim eine neue Ausrichtung gegeben. Der Krankenhausbesuchsdienst, die Hospizarbeit und vieles mehr gehörten für ihn immer mit dazu. Die seelsorgerliche Betreuung des Baulandhauses, die Feier von Gottesdiensten in der Tagespflege sowie Einsätze bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen bekundeten sein großes Einfühlungsvermögen.

Auch die ökumenische Bibelarbeit sei ihm immer schon ein Anliegen gewesen. Greulich sei Mitbegründer des ersten Diakonatskreises in der Region und im Dekanat Buchen dessen Sprecher. Seine Diakonatsweihe habe er 1978 im Freiburger Münster erhalten, 1985 habe er das Amt als hauptberuflicher Diakon für Hardheim und die der Pfarrei eingegliederten Pfarrgemeinden angetreten. Trotz seiner altersbedingten Entpflichtung sei er weiterhin als ständiger Diakon unverzichtbar.

Schäfers Bitte war die weitere Begleitung des Diakons im Gebet und das Anliegen weitere Mitarbeiter für diesen Dienst zu finden. Der Prediger schloss seine Ausführungen mit dem von Franz Greulich gewählten Gebet zum Beginn seiner Tätigkeit als Diakon, in dem er die Notwendigkeit der Erneuerung der Kirche, der Gemeinde und bei den Menschen betonte und damit bei sich selbst angefangen wissen wollte.

Gott begreifbar machen

Am Ende des Gottesdienstes standen die Würdigung des Wirkens von Franz Greulich als Diakon und der Dank dafür vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Manfred Weihbrecht und Bürgermeisterstellvertreter Lars Ederer.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende betonte die Bedeutung des Wirkens als Diakon mit dem Zitat „Wer Gott nahe ist, bringt Gott zu den Menschen“ und lobte Greulichs Bemühen, den Menschen Gott begreifbar zu machen und sie in Verbindung damit spüren zu lassen, wie wichtig sie sind. Lob gab es dafür, dass der Diakon sich mit den Menschen eng verbunden fühle und er alle ihre Stationen des Lebens bis zum Tod hin begleite. Aus der großen Wertschätzung des Wirkens des Diakons leitete der Pfarrgemeinderatsvorsitzende ab, dass Franz Greulich den richtigen Weg gegangen sei. Weihbrecht lobte das Wirken des Diakons sein als Pionier, das bis heute „up to date“ geblieben sei. So sei Greulich aus der Praxis der Kirche und aus all dem, was er initiiert hat, nicht mehr wegzudenken. Offenheit, Einfühlungsvermögen, integratives Wirken als Brückenbauer, Nächstenliebe und die von ihm ausstrahlenden Freude seien begeisternd.

Lars Ederer dankte für den von Franz Greulich als Selbstverständlichkeit angesehenen Dienst. Er erinnerte an die traditionell gute Zusammenarbeit und lobte, dass Greulich durch seine besonnene Art in 40 Jahren überzeugt habe und zu recht mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet worden sei. Ein von ihm angeregter Test verdeutlichte, dass die Mehrzahl der Gottesdienstbesucher in irgendeiner Form vom Wirken des Diakons profitiert habe. „Menschen wie Franz Greulich sind wichtig und können viel bewirken“, betonte Ederer abschließend. Z

