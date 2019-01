Milena Gerlach zur Schützenkönigin gekürt

Schweinberg.Beim Schützenverein Schweinberg wird traditionsgemäß am Totensonntag der Schützenkönig ausgeschossen und die Ergebnisse werden bis zum Königsessen am zweiten Sonntag im Januar unter Verschluss gehalten. Im Schützenhaus fand am Sonntag die Königsfeier statt.

Bei der Siegehrung zeigte sich Schießleiter Michael Ruttmar erfreut darüber, dass so viele Schützen am Königsschießen teilgenommen haben. Um die begehrte Königsscheibe schossen insgesamt 26 Vereinsmitglieder, darunter zwei Schüler. Mit Stolz verkündete Ruttmar auch die Ergebnisse, trafen doch fünf Schützen die 10 und sieben Schützen die 9. Schießleiter Michael Ruttmar und seine Stellvertreterin Edith Ruttmar nahmen sodann die Siegerehrung für das Königsschießen 2019 vor.

Mit 116,1 Teiler siegreich

Hierbei kürten sie Milena Gerlach mit einem 10er und einem 116,1 Teiler als neue Schützenkönigin. Ihr zur Seite stehen Jürgen Maier als Erster Ritter mit einem 10er Ring und einem 128,6 Teiler, Emil Schmitt als Zweiter Ritter mit einem 10er und einem 169,0 Teiler sowie Carmen Jentsch als Schwarzritter mit einem 10er und einem 2348,6 Teiler. Beachtliche Ergebnisse erzielten auch die beiden Schüler. Während Felix Schröder einen 8er und einen 528,3 Teiler schoss, war Liam Körner mit einem 9er und einem 314,6 Teiler erfolgreich. (ck)

