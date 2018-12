Missionsarbeit und Jugend Nutznießer

Hardheim.Auch in diesem Jahr gibt es wieder für die Gemeinde Hardheim die Aktion „Spenden statt Karten“, die bereits seit 37 Jahren besteht. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass ein Drittel des Spendenbetrages für die Missionsarbeit der Bischöfe Mtega in Tansania und Merkel in Humaita/Brasilien bestimmt ist. Die restlichen zwei Drittel sollen für die Jugendarbeit im Gemeindegebiet eingesetzt werden.

Geldbeträge können bis Freitag, 14. Dezember auf eines der nachstehenden Konten zu überweisen werden: Sparkasse Tauberfranken, Iban DE 85 673 525 65 000 5000 179, Volksbank Franken, Iban DE 68 674 614 24 0021 0124 08 und Volksbank Main Tauber, Iban D E37 673 900 00 0025 6199 00.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018