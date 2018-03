Mit Ansgar Korte starb ein begeisterter Hobby-Astronom

Anzeige

Essen/Hardheim.Ansgar Korte, der Mitbegründer der beiden Walter-Hohmann-Sternwarten in Essen und Hardheim, lebt nicht mehr. Am Mittwoch traf die traurige Nachricht in Hardheim ein, dass er am 11. März 2018 im Alter von fast 89 Jahren verstorben ist. Für seine bleibenden Verdienste um die volkstümliche Astronomie wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Geboren wurde Ansgar Korte am 26. Oktober 1929. Noch als Jugendlicher erlebte er als Flakhelfer den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Abitur lernte er im Sanitär- und Klempnergewerbe, legte die Meisterprüfung ab und machte sich selbstständig. Sein Hobby war die Astronomie.

Im Jahr 1969 pachtete er mit einigen Gleichgesinnten eine Wiese in Essen-Heidhausen, auf der eine Hütte für ein selbstgebautes 30 cm-Spiegelteleskop errichtet wurde. Dies war der Beginn der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen, welche heute zu einer der größten und führenden amateurastronomischen Einrichtungen in Deutschland gehört.