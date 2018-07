Mit Bravour vorgetragen

Anzeige

In der 2. Klasse setzte sich Frederik Göth als bester Vorleser durch. In der 4. Klasse war es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Vorträge von Helena Pogorzelski und Moritz Ballweg konnten die Jury am Ende jedoch besonders begeistern. Letztendlich entschied das Losglück über den Schulsieger.

Alle zwölf Teilnehmer wurden nicht nur mit einer Urkunde, sondern auch mit Sachpreisen belohnt. Die Schulsieger erhielten einen Büchergutschein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.07.2018