Mit Fantasie und Humor zum Erfolg

Gerichtstetten.Manchmal gilt es, Probleme mit Fantasie und Humor zu lösen. Auch wenn dabei nicht alltägliche Methoden zum Einsatz kommen. So auch am Wochenende in Gerichtstetten, wo die Theatergruppe des Heimatvereins unter der Leitung von Heinz Eckert zum Lustspiel „Dem Himmel sei Dank“ von Bernd Gombold eingeladen hatte. Und es wurde im wahrsten Sinne himmlisch, dank lokaler „Größen“ auf der Bühne, einer wunderbaren Geschichte und einem fabelhaften Publikum bei allen drei ausverkauften Abendaufführungen.

Die Schauspieler banden lokales Geschehen in die Geschichte ein und wie in den Vorjahren verstand es Reinhold Ritter in Gedichtform, die Zuschauer nach den Pausen auf das bevorstehende Geschehen vorzubereiten.

Mit nicht ganz alltäglichen Methoden versucht Pfarrer Bernhard (Steffen Müller) in seiner Pfarrgemeinde, das dringend benötigte Geld für die Kirchenrenovierung beizutreiben. Dabei schreckt er sogar von nächtlichen Kartenspielen im Pfarrhaus oder dem Verkauf von schwarz gebrannten Schnaps, dem „Himmlischen Tröpfchen“, nicht zurück. Sein arbeitsscheuer, aber dafür umso geselliger und auf seine innere Stimme hörender Messner Johannes Höll (Reinhold Ritter) wird zwar von seiner resoluten Frau Emma (Andrea Reinhard) auf Trab gehalten, ist dem Pfarrer aber zumindest beim Kartenspiel ein eifriger Helfer. Pfarrhaushälterin Hermine (Doris Kaufmann), die ihrem Chef treu und ergeben dient, will dagegen den Pfarrer immer auf den „richtigen“ Weg bringen.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel (Britta Hock), von allen aufgrund ihrer Scheinheiligkeit nur „Erzengel“ genannt, soll zwar Spenden für die Renovierung der Kirche sammeln, doch sammelt sie lieber Probleme und setzt alles daran, wieder in den Pfarrgemeinderat gewählt zu werden. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, schreckt sie nicht einmal davor zurück, ihre Nichte „Uschi“ (Anita Seitz) gegen deren Willen in ein Kloster zu stecken. Zur Vorbereitung auf ihr künftige Klosterleben muss Uschi im Pfarrbüro ein Praktikum absolvieren. Messner Johannes und Haushälterin Hermine durchschauen aber das falsche Spiel und stehen Uschi bei.

Um eine weitere Geldquelle für die dringende Kirchenrenovierung zu erschließen, beschließt Pfarrer Bernhard im Alleingang, die vielen Zimmer im großen Pfarrhaus zu vermieten, und das unterhaltsame Chaos nimmt seinen Lauf. Gerade als die ersten Übernachtungsgäste erwartet werden, kommt hoher, nicht angemeldeter und zudem äußerst unangenehmer Besuch: der strenge Domkapitular Dr. Jüngling (Heinz Eckert) vom bischöflichen Ordinariat. Der soll die ungewöhnlichen Vorgänge untersuchen und für Ordnung sorgen. Er ist schockiert, mit welchen Methoden der Pfarrer Geld auftreibt und wer im Pfarrhaus alles ein- und ausgeht. Doch Pfarrhaushälterin Hermine hat alles im Griff und erzählt ihm die abenteuerlichsten Geschichten. Einer der ersten Gäste ist Siggi Bischoff (Christian Seitz), der heimliche Freund von Uschi – was deren Tante Elfriede unter keinen Umständen erfahren darf. Und gerade Elfriede hält Siggi für den Domkapitular und vertraut ihm ihre Nichte an. In der Hoffnung auf die Blitzkarriere ihrer Nichte wird selbst der „Erzengel“ plötzlich überraschend spendabel.

Untragbare Eskapaden

Der richtige Domkapitular hält die Eskapaden für untragbar und will der Pfarrgemeinde bei der Predigt während der Messe die Strafversetzung ihres geliebten Pfarrers Bernhard nach Hardheim verkünden. Doch auch der Domkapitular hat seine Schwächen. So bringt ihn nicht nur die flotte und attraktive Aerobic Lehrerin Heidi (Julia Killian) auf Trab, auch eine köstlich zubereitete Schweineleber hat es ihm angetan. Zwischen all dem Durcheinander, und immer im ungünstigsten Moment, taucht Hans Meßmer (Rainer Hilbert) auf, der vergebens versucht, den Pfarrer für ein paar Minuten zu sprechen.

Die Schwäche für das gute Essen wissen Hermine und Siggi Bischoff zu nutzen und setzen den Domkapitular mit Beerenwein und K. o.-Tropfen kurzerhand außer Gefecht. Dann taucht die peinliche Handarbeitslehrerin Heidemarie Rosenfeld (Sonja Röckel) auf, mit der Hermine und auch Messner Johannes Höll so ihre Probleme haben. Wenn dann aus Stepp-Aerobic wegen gewisser Merkfähigkeit Strip-Erotik wird und die beiden „Heidis“ den Hans mit „Hannes“ verwechseln wird das Chaos perfekt.

Letztendlich kann sich Domkapitular Dr. Jüngling an nichts mehr erinnern und glaubt die Geschichte seiner unvergesslichen wie peinlichen Predigt, die ihm Hermine, Uschi, Heidi und Siggi auftischen und angeblich auch mitgefilmt haben. Nun fürchtet dieser um seinen Ruf, indessen Folge er nur Lobenswertes über die Pfarrgemeinde Gerichtstetten berichten wird und für den nötigen Zuschuss zur Kirchenrenovierung sorgt. Selbstverständlich darf Pfarrer Bernhard in Gerichtstetten bleiben. Elfriede Engel kandidiert für den Gemeinderat und nach einigen Verwirrungen findet der ständig zurückgewiesene Hans Meßmer unter dem Stichwort „zwei Links, zwei Rechts“ zu seiner Handarbeitslehrerin Heidemarie, die sich in der „Ruhe“ eines Pfarrhauses näher kennenlernen möchten. Und so sind auf einen Schlag alle Probleme gelöst – dem Himmel sei Dank.

Langanhaltender Applaus, auch während der Aufführung, war letztendlich der verdiente Lohn für die Schauspieler. Souffleur Rolf Seitz wurde wegen fehlenden Einsätzen, wie er selbst sagte, zum Ein-Euro-Jobber degradiert. In gewohnter Weise stellte jeweils am Ende der Aufführungen Heinz Eckert seine Mitspieler vor.

Am Ende der Aufführung am Sonntag nutze Wolfgang Weniger, Vorsitzender des Heimatvereins, die Gelegenheit, seiner Theatergruppe und seinem Vorstands- und Helferteam vor und hinter den Kulissen zu danken. Dabei vergaß er auch nicht die Ehepartner und Familienmitglieder, die den Akteuren auf der Theaterbühne die nötigen Freiräume für die Proben lassen oder selbst vor und hinter den Kulissen aktiv mitarbeiten. We

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019