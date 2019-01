Gerichtstetten.Einen Segnungsgottesdienst „Mit Gottes Segen durch das Jahr“ für alle, die sich am Beginn des neuen Jahres bewusst unter Gottes Schutz stellen und ihn als Begleiter in ihr Leben einladen wollen, gestaltet das das Mitarbeiter Team „Zeit für Neues“ der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen in der Pfarrkirche St. Burkard in Gerichtstetten. Am Sonntag, 27. Januar, um 18.30 Uhr helfen Lieder und Impulse, den eigenen Blickwinkel zu hinterfragen. Ohne Segen geht das nicht, wenn man sich auf das Abenteuer Glaube einlässt.

