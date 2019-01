Mit Musik und Gesang ins Jubiläumsjahr

Mit dem Kirchenkonzert am Sonntag wurde in Erfeld das Ortsjubiläum der urkundlichen Ersterwähnung vor 775 Jahren eröffnet. Das ganze Jahr über gibt es dazu verschiedene Veranstaltungen.

Erfeld. Besondere Jubiläen verdienen besondere Ereignisse. Im Falle des Erfelder Kirchenkonzerts, das am Sonntagabend zahlreiche Besucher in die Pfarrkirche St. Wendelin lockte, kamen gleich zwei Festtage zusammen: Zum Einen verstand sich das Konzert als Würdigung der vor 25 Jahren installierten Erfelder Vleugels-Kirchenorgel, zum Anderen bildete es den Auftakt zum Jubiläumsjahr „775 Jahre Erfeld“ (die FN berichteten).

Einleitende Worte steuerten Horst Löffler für das Gemeindeteam sowie Ortsvorsteher Thomas Leithold bei. Während Löffler das Publikum zu seiner Entscheidung für den Konzertbesuch gratulierte und auf die beiden denkwürdigen Jubiläen im jungen Jahr 2019 zu sprechen kam, versprach Leithold „diverse nicht alltägliche Events für jeden Geschmack im Jubeljahr“.

Nachdem der junge Organist und Leiter des Erfelder Kirchenchors Felix Kaiser seine Fertigkeiten an der „Königin der Instrumente“ mit den Stücken „Sortié“ und „Vesper Voluntary“ sowie dem „Präludium in e-moll“ eindrucksvoll unter Beweis stellte, lud Elmar Frank die Gäste fachkundig und doch leicht verständlich zu Seitenblicken in die Historie der Erfelder Orgeln ein: „Seit Januar 1994 besitzt die Pfarrgemeinde Erfeld eine neue Orgel, die vermutlich als dritte in der 1734 erbauten Kirche sitzt“, erklärte er und ließ wissen, dass sich das Instrument als „bleibende Erinnerung an das Dorfjubiläum 1994“ verstehe.

In der Chronik war erstmals 1767 von einer Erfelder Kirchenorgel die Rede, wobei von dieser nichts Näheres bekannt ist. 1906 wurde sie gegen ein 1954 überholtes Instrument der Hardheimer Orgelbaufirma Bader ausgetauscht. „Bis 1941 waren die Lehrer der Dorfschule auch Organisten“, informierte Frank und erinnerte an Edmund Scholl, dessen Aufzeichnungen ein lebhaftes Zeugnis der Vergangenheit seien.

Nach 1941 übernahmen Edmund Hartmann, der Bretzinger Josef Greulich („Orgel-Sepp“) und der Autodidakt Bernhard Geiger das Orgelspiel.

Geiger leitete zudem den 1924 von Edmund Scholl gegründeten Kirchenchor und rettete diesen über eine schwierige Epoche hinweg. Mit versierten wie detailreichen Informationen zu Orgeln im Allgemeinen und der Erfelder Orgel im Besonderen, die noch heute über den Prospekt von 1843 verfügt, rundete Elmar Frank seine Ausführungen ab.

Musikalisch ging es weiter mit der unter anderem aus vier jungen Erfeldern bestehenden Jugendband „time out“. Mit textlich durchaus gehaltvollen Songtiteln wie „Zehntausend Gründe“, „Suche Frieden“ und „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ – handgemachten Rhythmen und hoffnungsvollen Botschaften – animierte die Jugendgruppe der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen ihre Zuhörer zu einer inneren Einkehr und zum Nachdenken.

Axel Köhlert unterhielt das Publikum hernach mit den Klängen seiner als konzeptionelle Verwandte der Orgel anzusehenden Panflöte. Vielleicht ist es doch kein Zufall, dass Welthits wie „The Rose“, „Wind of Change“ und „Der einsame Hirte“ gerade in diesen getragenen Versionen perfekt in das festlich geschmückte Gotteshaus passten.

Abwechslungsreiches Programm

Auch der Erfelder Kirchenchor unter Leitung von Felix Kaiser ließ sich nicht zweimal bitten: Mit den Werken „Heiligste Nacht“ und „Herr ich habe lieb die Stätte deines Hauses“ schlug das Ensemble geschmackvoll die Brücke zu Elmar Frank, der sich an die Orgel setzte und den Abend mit der fünfteiligen „Messe pour les convents“ beendete.

Den Kontrast zum abwechslungsreichen Musikprogramm setzte Horst Löffler, der in seiner Rolle als Moderator ganz aufging und seine Ausführungen mit manchem Verweis auf die Bedeutung des Herrn, der Zeit und der Musik im Alltag stilvoll ausschmückte. Nachdem er allen Beteiligten ein herzliches „Vergelt’s Gott“ ausgesprochen und sich stolz über die rege Aktivität der zum Großteil aus Erfeld stammenden Sänger und Instrumentalisten gezeigt hatte, trafen sich die Konzertbesucher im Kirchenkeller zum kleinen Imbiss.

