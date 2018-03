Mit Optimismus in die Zukunft

Anzeige

Erfeld.Drei neue Ehrenmitglieder hat nun der SC Erfeld, der am Freitag in der Kirchbergklause seine Mitgliederversammlung abhielt. Neben Berichten aus dem Vereinsleben standen dieses Mal auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Kurz begrüßte der Vorsitzende Thomas Frank die Anwesenden, ehe er Michael Reinhart, Dieter Löffler und Thomas Leithold aufgrund ihrer beachtlichen Verdienste rund um den Verein zu Ehrenmitgliedern ernannte.

Schriftführer Sebastian Reinhart zeigte in seinem Rückblick die wesentlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres auf und erwähnte unter anderem den Faschings-Kehraus, das Sportfest mit Auftritt des Musikers Danny McCoy, das Schlachtfest, die Anschaffung eines neuen Rasenmähers sowie diverse sportliche Erfolge.

Durchwachsene Leistungen

Die in der SG Erftal aufgegangene erste Mannschaft spielte zunächst wieder in der Fußball-Landesliga Odenwald, wobei man nach einigen Niederlagen in der Rückrunde in die Kreisliga Buchen abstieg. Die zweite Mannschaft erspielte sich mit 31 Punkten den sechsten Tabellenplatz der Kreisliga B. In der Runde 2017/2018 fiel die SG durch „durchwachsene Leistungen“ auf, deren Ergebnis ein Platz im Mittelfeld ist. Mit personellen Problemen kämpfte die Reserve, die jedoch den Platz im Mittelfeld halten konnte.