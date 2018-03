Mit Sport zu einer gelungenen Integration

Anzeige

Hardheim.Sport gilt als ideale Basis für ein zwangloses Miteinander: Nicht umsonst hat er ähnlich wie die Musik den Ruf einer „Sprache, die jeder spricht“ inne, und trägt durchaus zur Integration bei. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die im Rahmen der Integrationsarbeit durch den Verein „Dienst am Nächsten“ am Sportplatzareal geplante Boulebahn, die nach aktuellem Stand spätestens im Mai ihrer Bestimmung übergeben werden soll. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten informierte Bernhard Berberich als Vorsitzender über das vom Bund mit 10 000 Euro geförderte Integrationsprojekt.

Einfache Maßnahme

Als Ideengeber fungierte Frank Fülbier, der bis zum Jahreswechsel gemeinsam mit Jürgen Graf die sozialpädagogische Betreuung in der Hardheimer Gemeinschaftsunterkunft (ehemalige Nike-Stellung) übernommen hatte. „Er regte Boule als gerade in manchen Herkunftsländern der Asylbewerber sehr beliebtes ‚Spiel der Begegnung’ an, für das kaum Vorkenntnisse nötig sind“, blickt Berberich zurück. Für Boule sprach auch das recht einfache Anlegen eines entsprechenden Platzes. Nachdem die Gemeindeverwaltung dem Vorhaben zustimmte, ein Gelände am Sportplatz zur Verfügung stellte und im Juni 2017 die finanzielle Unterstützung durch Fördermittel der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen des Fördertopfs „500 LandInitiativen“ zugesichert wurde, begann die konkrete Planung. „Der Bouleplatz soll eine zwanglose Begegnungsmöglichkeit zwischen den Einwohnern am Ort, Neubürgern und Leuten aus der Gemeinschaftsunterkunft sowie der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern in Hardheim und den Ortsteilen sein“, lässt Bernhard Berberich wissen und hat als Zielgruppe vor allem Zugezogene im Visier, die an ihrem neuen Wohnort Anschluss suchen. „Nur auf diese Weise kann Integration im ländlichen Raum wirklich gelingen“, bemerkt er.

Nach dem für den 26. Mai geplanten Übergabefest, welches unter anderem Vorführungen des Külsheimer Bouleclubs vorsieht, werde sich der Verein „Dienst am Nächsten“ zumindest aus dem operativen Geschehen zurückziehen, wie Berberich abschließend erklärt. „Der Bouleplatz wird mitsamt der dazugehörigen Sitzgruppe der Gemeinde Hardheim übergeben, der dann auch Wartungs- und Pflegemaßnahmen obliegen.“ ad