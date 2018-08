Mit vier Eseln bei Dornberg unterwegs

Anzeige

Informativ waren seine Erläuterungen zur Lebens- und Ernährungsweise des Esels, der kein frisches Gras braucht und der sich mit Heu und Stroh ausreichend ernährt. Frisches Gras kann für ihn lebensbedrohend sein.

Dass Esel ausdauernd sind , eine Aufgabe brauchen, bei Kutschenfahrten gut einsetzbar sind, mehr ziehen können, als sie wiegen, jedoch keine Schmerzen zeigen, verdeutlichte Dominik ebenso wie die Unterschiede zwischen Esel und Pferd.

Auf keinen Fall jedoch eignen sich Esel im Gegensatz zum Pferd als Reittiere, erfuhren Teilnehmer. Der Rücken der Esel sei „hart wie ein Brett“. Erfahren konnten die Teilnehmer der Eselwanderung aber auch, wie Dominik vom Reiterhof Odenwald zu den vier bei der Eselwanderung eingesetzten Eseln Charlotte, Laila, Emma und Clara gekommen ist, die sich als äußerst friedfertige Tiere präsentierten und sich problemlos Packsattel mit Taschen und auch Kutschengeschirr anlegen ließen. Bedacht mit all diesem Wissen und der problemlosen Bereitschaft der Esel zur Bewältigung all der ihnen bei der abwechslungsreichen Eselwanderung gestellten Aufgaben, hatten die Teilnehmer verschiedensten Alters auch in Begleitung der ebenfalls mit den Eigenheiten des Esel bestens vertrauten Annette Englert vom Reiterhof Odenwald in Dornberg ihre Freude.

Weitere Termine

Letztere informierte über die bisher mit viel Erfolg mit Gruppen und Schulklassen realisierten Eselwanderungen und kündigte deren nächste für Samstag, 11. August, an. Es sind noch Plätze frei. Eine weitere Eselwanderung wird am Samstag, 1. September, angeboten.

Annette Englert richtete den Blick aber auch auf die weiteren Offerten des Reiterhofs, dessen Angebote bei Urlaubern beliebt sind, die teils zu wiederholten Malen aus allen Teilen Deutschlands nach Dornberg kommen und den Reiterhof Odenwald als Feriendomizil nutzen. Z

